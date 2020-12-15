Кіберспорт у всьому світі розвивається шаленими темпами, жодна спортивна дисципліна у цьому питанні не зможе зрівнятися з ним. Ще у 2016 році більшість букмекерських компаній навіть не цікавилися цією сферою, а вже у 2020 жоден портал для ставок не може обійтися без розділу з назвою "кіберспорт".

Ставки на кіберспортивні події поки лише набувають популярності. У 2016 році ця сфера перебувала у дуже жалюгідному стані: більшість гравців ставили свої скіни з відеоігор на нелегальних сайтах. А вже у 2020 році кіберспортивний беттінг вийшов на провідні ролі, а у своїй варіативності не поступається класичним видам спорту. Games24 за підтримки Adwise agency розповість, чому так сталося та чого варто очікувати у майбутньому.

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Історія ставок на кіберспорт

Важливим та переломним для розвитку цієї індустрії став 2016 рік. Серйозні букмекерські компанії тоді ще не цікавилися ставками на кіберспортивні події. У ті роки дуже популярними були ставки скінами (CS:GO чи Dota 2). Пограв з друзями у якусь відеогру, отримав за свої досягнення предмет до свого інвентарю та зробив ним ставку на сайті. Саме такий вигляд мала сфера кіберспортивного беттінгу лише 4 роки тому.

Але все змінилося дуже швидко: у 2016 році Valve вирішила боротися з таким способом використання скінів. На компанію подавали у суд та звинувачували у розвитку нелегального грального бізнесу. Valve одразу заборонила використання своїх скінів для ставок та розібралася з чималою кількістю сайтів, які керували цією сферою.

Саме цю подію можна вважати переломною для сфери кіберспортивного беттінгу. Після цього ставками на кіберспортивні події зацікавилися серйозні компанії.

Зараз на кіберспорт можна ставити не лише скіни / світлина з порталу SteelSeries

Чому у кіберспорт прийшли серйозні беттінгові компанії

Тут все просто й очевидно. Кіберспорт за останні роки став дуже популярним у всьому світі, а також він доступніший за звичайний спорт. Кіберспортивному фанату не потрібно купувати підписки на спеціальні сервіси чи підключати кабельне телебачення. Всі кіберспортивні події можна переглянути безкоштовно на YouTube, Twitch чи подібних платформах. Також найважливіші турніри можна дивитися одразу у відеоіграх (CS:GO чи Dota 2). Користувачі можуть налаштувати трансляцію самі, а потім у будь-який момент її передивитися. Тому й такі прекрасні перегляди у сфері кіберспорту.

Також за останні декілька років значно зросли суми призових на кіберспортивних турнірах. Призовий фонд першого The International у 2011 склав 1,6 мільйона доларів, у 2016 році – 20 мільйонів доларів, а у 2019 – 34 мільйони доларів. Така тенденція прослідковується для більшості кіберспортивних дисциплін, вже зараз турнір з призовим у 1 мільйон доларів це буденна справа.

Шалений ріст популярності ставок на кіберспорт у 2020 році

У 2020 році людство та більшість спортивних дисциплін зіткнулися з COVID-19. Чимала кількість турнірів була скасована чи перенесена, а деякі чемпіонати навіть відмовилися догравати сезонні змагання. Звісно, що на кіберспорт також вплинула вся ця ситуація: лан-турніри, які мали проходити на стадіонах з вболівальниками були скасовані. Але ця сфера не зазнала таких збитків, як класичний спорт. Всі кіберспортивні турніри почали проходити в онлайні та збирали там чималу кількість глядачів. Більшість беттінгових компаній під час пандемії COVID-19 почали ще активніше працювати на цьому ринку.

Пусті арени були й на кіберспортивних турнірах у 2020 році / світлина з порталу HLTV

Переваги ставок на кіберспорт

Головними перевагами кіберспорту є його варіативність та видовищність. Глядачі не встигають нудьгувати, бо у відеоіграх весь час відбувається якийсь екшн. Наприклад, у CS:GO один раунд проходить менше ніж за 2 хвилини. І більшість беттінгових компаній дають гравцям можливість робити ставки на певний раунд. Тобто, за декілька хвилин користувачі можуть поставити та забрати свій виграш, а для шанувальників ставок це вагома перевага. Лінії на кіберспортивні матчі вже не відрізняються від спортивних – є всі класичні варіанти для ставок: перемоги, фори та тотали. Але у кіберспорті є свої цікаві варіанти для прогнозів. Наприклад, у CS:GO можна зробити ставку на:

пістолетні раунди

вбивство певною гранатою, ZeusX27 чи навіть ножем

варіант завершення певного раунду

кількість "клатчів"

перше вбивство у певному раунді

Звісно, варіантів набагато більше, бо у кожній кіберспортивній дисципліні є свої особливості, які беттінгові компанії враховують. Також є можливість ставити на результати цілих турнірів чи у "лайві" (коли матч вже йде). Тобто варіативність кіберспортивних прогнозів уже не поступається спортивним.

Майбутнє ставок на кіберспорт

Цього року кіберспортивна сфера довела всім свою дієздатність, більшість беттінгових компаній почали активніше працювати над кіберспортивним наповненням свого сайту. Зараз можна робити ставки на більшу кількість дисциплін, ніж рік тому. Також варіативність ставок на цю сферу буде лише зростати: варто очікувати появу можливості робити ставки на індивідуальні показники гравців.

У цій сфері класичні дисципліни постійно оновлюються та пропонують щось нове, бо конкуренція дуже висока. Більшість розробників сучасних відеоігор приділяють чимало часу багатокористувацькій складовій своїх проєктів. Щороку виходить немало ігор, які намагаються пробитися у кіберспортивну сферу.

Знайти щось нове та оригінальне у ставках на класичний спорт дуже важко. Нові спортивні дисципліни не можуть стати дуже популярними за короткий проміжок часом, а кіберспортивні вже неодноразово це робили: Call of Duty: Modern Warfare, Rocket League, Apex Legends та чимало інших.

У рейтингу найвпливовіших кіберспортивних дисциплін чимала кількість відносно нових відеоігор / світлина з сайту The Esports Observer

Можна стверджувати, що 2020 рік став переломним для сфери кіберспортивного беттінгу. А вже 2021 має всі шанси стати найуспішнішим роком в історії цієї індустрії.