Розвиток кіберспорту невід'ємно пов'язаний зі спонсорством та рекламою. Багато фанатів за звичкою дратуються, побачивши рекламу на трансляціях, чому таких емоцій слід позбутися – у матеріалі.

За останні п’ять років кіберспорт перетворився із нішевої ігрової субкультури на глобальне культурне явище. За даними дослідницького центру Newzoo, аудиторія кіберспорту складає 495 млн осіб, 223 з яких можна назвати справжніми фанатами цього молодого виду спорту, а на перегляд кіберспортивних трансляцій у всьому світі витрачається неймовірна кількість часу – близько 6,6 млрд годин на рік. За обсягом ставок в букмекерських конторах кіберспорт знаходиться на 4 місці та впевненими кроками наближається до футболу. Тому й не дивно, що у цій сфері з кожним роком все більше рекламних контрактів.

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Аудиторія кіберспорту у 2020 році / зображення brid.tv

Ми вже писали про те звідки беруться кошти в кіберспорті, та там приділили увагу питанню реклами. Зокрема, розповіли про те, що величезні корпорації, такі як BMW, Coca-Cola, HP, Adidas та інші все частіше спонсорують кіберспортивні організації, турніри чи кіберспортсменів та стрімерів персонально.

Студія коментаторів під час турніру Blast Fall Finals Copenhagen 2020 / скріншот з Twitch

Часто буває, що ви переглядаєте трансляцію, вмикається реклама і ви внутрішньо проклинаєте ці 10-15 секунд, або ж бачите "нативну" рекламу у вигляді, наприклад, банок енергетиків в кадрі й це теж вас дещо дратує. Спробуємо пояснити, чому ці відчуття слід відкидати, адже реклама в кіберспорті та стрімінгу це не просто окей, а навіть добре.

Вигода для самих рекламодавців

Плюси для брендів від реклами в кіберспорті неможливо переоцінити. Це дозволяє їм охопити величезну і постійно зростаючу аудиторію кіберспорту, до якої часто важко отримати доступ через традиційні канали впливу, такі як телебачення. Ця аудиторія дуже зацікавлена і поглинута процесом, а кіберспорт в цілому вирізняється потужною спільнотою відданих шанувальників, які є ідеальними клієнтами для брендів, які розуміють як правильно з ними взаємодіяти.

Склад Team Vitality з CS: GO (на формі присутня реклама Adidas, Red Bull та Renault) / зображення cq

Дослідження Nielsen щодо глядачів кіберспорту на платформі Twitch показують, що менше ніж 40% з них переглядають телебачення щотижня, але 90% можуть згадати принаймні одного спонсора, пов'язаного з кіберспортом. Бренди мають майже безмежні можливості способів реклами у кіберспорті – від власної внутрішньо ігрової реклами до спонсорства кіберспортивних ліг, команд чи поодиноких турнірів, – і неймовірні можливості для творчості та інновацій.

Як рекламуватися в кіберспорті

Студія коментаторів на одному з турнірів Rocket League / зображення medium.com

Стрімінгові сервіси: twitch, youtube, goodgame і т.п.:

Банери, інтеграція, нагадування, реклама, спецпроєкти;

Закупівля реклами у стрімерів/кіберспортсменів в соцмережах;

Нативна реклама;

Спонсорування студії зосередженої на транслюванні кіберспорту (наприклад Maincast).

Кіберспортивні події (турніри):

Інтеграція з локальними та міжнародними турнірами;

Спонсорство кіберспортивних подій;

Створення кіберспортивного турніру.

Кіберспортивні організації:

Реклама на формі;

Забезпечення девайсами, одягом тощо;

Згадка бренду у назві команди.

Створення власних стрімерів (найскладніший шлях):

Пошук не широко відомого стрімера та інвестування в нього;

Створення стрімера "з нуля" і пряма реклама свого продукту.

Ви теж можете використовувати рекламу в кіберспорті на свою користь. Якщо ви є членом кіберспортивної організації або стрімером, який хоче монетизувати власні прямі трансляції чи навпаки шукаєте нові рекламні можливості для власного бренду – звертайтесь до Adwise agency, які активно займаються розвитком реклами в кіберспорті в Україні.

Більше реклами – більше турнірів

Елементарно – чим більше спонсорів буде у кіберспорту, тим більше захопливих турнірів чекає на глядачів. До прикладу, в одній з найпопулярніших дисциплін – CS: GO на 2020 рік було заплановано 40 A-tier турнірів з призовими фондами від $50 тис. до $250 тисяч доларів та 25 турнірів найвищого класу (S-tier), один з яких міг похвалитися призовим фондом у розмірі $2 млн, на додачу до нього було ще декілька трішки скромніших з призовим у $1 млн.

Фрагмент трансляції IEM Global Challenge 2020 з рекламними банерами / скріншот з Twitch

Всього лише 5 років тому, такі цифри здавалися неймовірними, адже головний турнір 2015 року з CS: GO – ESL One: Cologne мав призовий фонд у розмірі $250 тис. Цю ж тенденцію можна простежити й в інших кіберспортивних дисциплінах. Завдяки появі нових рекламодавців з'являються нові турніри та студії, що ці турніри висвітлюють. Трапляється навіть таке, що не на всі турніри з великим призовим фондом вдається покликати топові колективи, що є також безумовним плюсом для розвитку кіберспорту в цілому. Зокрема, нещодавно пройшло змагання від нового турнірного оператора FlashPoint з призовим фондом у 1 мільйон доларів, проте замість Tier 1 команд у ньому взяли участь колективи рангом нижче. Тріумфаторами ж стали Virtus Pro, вигравши головний приз у 500 тисяч доларів. Це безумовно величезний плюс для організації та прекрасний досвід для команди.

Якісніший продакшн

Аналітики в студії WePlay! Clutch Island / зображення з Twitter

У боротьбі за глядача та рекламодавця, турнірні оператори змагаються один з одним у якості трансляцій та продакшену. Простішими словами: більше реклами – краща картинка. Новий турнір з того ж таки CS: GO – WePlay! Clutch Island запам'ятався глядачам СНД регіону своєю унікальною студією та технологією, що дозволяла відтворювати мапи з віртуальної гри прямо у студії фізичній, що значно допомогло аналітикам у трансляціях.

Більше шансів для молоді

Склад NAVI Junior з CS: GO / зображення з Twitter

Якщо більшає кількість турнірів та призових, команди отримують більше коштів. В тому числі й від спонсорів, а це своєю чергою дозволяє їм розвиватись. До прикладу, українська кіберспортивна організація NAVI, як і багато інших закордонних колективів має власну "школу" для юних фанатів кіберспорту, що мріють стати зірками в цій галузі. А зовсім нещодавно один з її "випускників" приєднався до основного складу організації у дисципліні CS: GO.

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Більше контенту

Що стосується персоналій, то люди мають властивість довіряти стрімеру, за грою якого стежать, тому що вони бачать, що відбувається прямо тут і зараз. Відповідно, аудиторія позитивно сприймає нативну рекламу того чи іншого бренду. Припустимо, стрімер п'є напої певної марки, сидить на тлі банера або в прямому ефірі замовляє піцу. Все це навіть на підсвідомому рівні відкладається в головах глядачів і наступного разу, коли вони захочуть замовити піцу й собі існує більша ймовірність, що їх вибір припаде на заклад, якому довіряє їх улюблений стрімер чи кіберспортсмен.

Аудиторія прекрасно розуміє, що основний заробіток стрімера – це донати та реклама, тому готова забезпечувати перше і терпіти друге, лише б улюблений контент-мейкер продовжував радувати прямими трансляціями. Відповідно, чим більше реклами у стрімера, тим більше у нього коштів та сил для створення нового контенту.

Постер шоу-матчу ростерів NAVI / зображення navi.gg

Зокрема, без реклами не відбувся б нашумілий шоу-матч між легендарним складом NAVI 2010 та чинним складом NAVI 2020, що охрестили "бумери проти зумерів". На піковому етапі трансляцію заходу на платформі Twitch у прямому ефірі дивились понад 250 тис. людей.

Отже, реклама в справах кіберспорту виступає невідворотним рушієм прогресу і з розвитком галузі слід очікувати появи ще більше відомих брендів у трансляціях ваших улюблених кіберспортивних подій, проте тепер ви знаєте як до цього ставитись.