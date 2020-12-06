Після програшу у фіналі турніру IEM Beijing-Haidian 2020 команді Team Vitality, що вдало використовувала свого шостого, запасного гравця, схоже на те, що українська організація вирішила також розширити свій склад з CS: GO – детальніше у матеріалі.

За повідомленням інсайдера Ярека "DeKay" Льюїса у мережі Twitter, з посиланням на джерела, близькі до команди – українська кіберспортивна організація планує розширити склад з CS: GO до шести гравців.

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Sources: Natus Vincere to Implement B1T as a Sixth Playerhttps://t.co/FR9TdALlHw — DeKay (@dekay) December 5, 2020

Новим членом команди, за словами Льюїса, стане учасник Natus Vincere Junior – Валерій "B1t" Ваховський. Офіційні представники менеджменту команди поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Передбачається, що B1t залишиться в ростері NAVI Junior, але при цьому буде виступати в основному складі "Народжених перемагати" на певних картах, якщо це буде дозволено правилами турніру. Інсайдер додав, що з поверненням до LAN-чемпіонатів команда, швидше за все, відмовиться від допомоги Ваховського.

Статистика Валерія "B1t" Ваховського / скріншот з hltv.org

B1t грає за Natus Vincere Junior з вересня 2019 року. Колектив виступає в онлайн-турнірах і відбіркових, але поки не пройшов на жоден великий чемпіонат. Ваховський вже виступав за "дорослу" команду NAVI на ESL Pro League Season 12 – тоді він тимчасово замінив Дениса "electronic" Шаріпова в матчі проти Heroic, коли в останнього зник інтернет.

B1t та S1mple / зображення з my.ua

На чутки вже встигли відреагувати популярний аналітик Олександр "Petr1k" Петрик та колишній тренер "Народжених перемагати" Михайло "Kane" Благін.

"Petr1k" заявив, що вважає, що клуб може дозволити собі утримання активних замін завдяки академії Natus Vincere Junior. Про це Олександр розповів порталу GameInside.ua.

"B1t" – красава, шостий гравець потрібен всім. Думаю, NAVI можуть собі дозволити мати й 7, і 8 додаткових гравців! Для цього їм і потрібна академія, – розповів Олександр порталу GameInside.ua.

Михайло Благін, у коментарі для все того ж порталу, розповів, що сам пропонував додати до ростеру шостого гравця ще кілька років тому:

Я вважав, що NAVI потрібен шостий гравець ще два роки тому. Я пропонував цю систему: вона дозволяє гравцям мати менше навантаження, десь економити сили, які потрібні на весь сезон і мати можливість варіювати тактики та стратегії, тому що вони залежать від можливостей, які може надати гравець.

Надіємось, що чутки виявляться правдивими та "B1t" отримає шанс проявити себе в основному складі та допоможе українській команді повернутись на верхівку рейтингу найкращих команд в дисципліні.