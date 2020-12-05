У операції "Broken Fang" розробники додали новий скін на AWP з назвою "Fade". Відомі представники зі сфери CS:GO вже встигли висловити свою думку про цей скін.

У новій операції "Broken Fang" розробники з Valve додали у гру чималу кількість цікавого контенту. Новий скін на AWP з назвою "Fade" зацікавив багатьох геймерів та професіоналів цієї сфери. Найцікавіші їх коментарі у новому матеріалі від Games24.

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AWP "Fade" та його особливість

Новий скін на AWP входить до колекції з назвою "The Control Collection". Цей скін має одну цікаву особливість, він з патерном. Це означає, що текстура чи градієнт кожної такої зброї має унікальний вигляд. Може змінюватися співвідношення кольорів чи навіть їх кількість. Дуже цінуються скіни з градієнтом із декількох кольорів.

AWP "Fade" у грі CS:GO / світлина з порталу counter-strike

Реакція спільноти на AWP "Fade"

Першими своє захоплення цим скіном висловили всім відомі снайпери: Олександр "s1mple" Костилєв, Ніколай "device" Рідтц та Рустем "mou" Телепов. Українець навіть відзначив, що це "найкращий скін у грі". Також цей скін дуже сподобався відомому англомовному коментатору Вінсу "Vince" Хіллу, він навіть зміг отримати його з кейсу. Вінс дуже зрадів цьому та написав:

Чорт забирай, я тільки що витратив весь свій запас вдачі на найближчі кілька років.

Але не всім у спільноті Counter-Strike: Global Offensive сподобався новий скін на AWP. Відомий коментатор студії RuHub Дмитро "CrystalMay" Корчевінін у твіттері написав наступне:

Натягнули на авп градієнт Інстаграму і всім знесло дах. Ви серйозно? Поясніть, будь ласка, може це я чогось недостатньо розумію.

Ціна на AWP "Fade"

У крамниці Steam майже неможливо придбати скін AWP "Fade". Лише одна пропозиція доступна на ринку, власник виставив цей скін на продаж за 51 тисячу гривень.

Медіана вартості AWP "Fade" у крамниці Steam / скріншот з Steam