Для гри CS:GO вийшла нова операція з назвою "Broken Fang". З цим оновленням розробники додали у відеогру чималу кількість цікаво контенту.

Розробники з Valve офіційно представили нову операцію для гри Counter-Strike: Global Offensive з назвою "Broken Fang". Всі бажаючі вже можуть придбати доступ до цього оновлення за 410 гривень.

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Головною особливістю цієї операції є ексклюзивний змагальний режим 5 на 5, у якому геймери отримають можливість пікати та банити ігрові мапи (як кіберспортсмени). Але доступ до цього режиму отримають лише гравці, які придбали бойовий пропуск "Broken Fang".

Ще власники пропуску отримають доступ до детальної статистики. Там можна відслідковувати відсоток перемог, кількість вбивств з кожної зброї та навіть можна ознайомитися з тепловими мапами.

Детальна статистика, яка буде доступна для власників операції "Broken Fang" / світлина з крамниці Steam

Також власники бойового пропуску щотижня будуть отримувати спеціальні завдання. За їх виконання геймери будуть отримувати зірки та вдосконалювати монету операції. Зірки можна буде витратити на скіни, графіті чи стікери.

Ще у грі з'явився новий режим гри з назвою "Рітейк", який доступний для всіх. Гравці обирають спорядження перед початком та мають захистити чи розмінувати бомбу. Матчі у цьому режимі тривають до перемоги однієї зі сторін у 8 раундах.

Цікавим нововведенням може бути система міток, яка дозволяє геймерам швидше передавати інформацію. Потрібно лише на віртуальному колесі вибрати певну команду.

Нова система міток у вигляді колеса / світлина з порталу counter-strike

Також у гру CS:GO додали:

7 мап, зокрема змагальну Ancient

12 скінів на агентів

кейс зі скінами та набором рукавиць

3 колекції скінів (Antient, Control та Havoc)

16 ексклюзивних наліпок

тематичні нашивки

нові графіті

Нова змагальна мапа Ancient / світлина з порталу counter-strike