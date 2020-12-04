Для игры CS:GO вышла новая операция под названием "Broken Fang". С этим обновлением разработчики добавили в видеоигру большое количество интересно контента.

Разработчики из Valve официально представили новую операцию для игры Counter-Strike: Global Offensive под названием "Broken Fang". Все желающие уже могут приобрести доступ к этому обновлению за 410 гривен.

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Главной особенностью этой операции является эксклюзивный соревновательный режим 5 на 5, в котором геймеры получат возможность пикать и банить игровые карты (как киберспортсмены). Но доступ к этому режиму получат только игроки, которые приобрели боевой пропуск "Broken Fang".

Еще владельцы пропуска получат доступ к детальной статистике. Там можно отслеживать процент побед, количество убийств с каждого оружия и даже можно ознакомиться с тепловыми картами.

Подробная статистика, которая будет доступна для владельцев операции "Broken Fang" / фотография из магазина Steam

Также владельцы боевого пропуска еженедельно будут получать специальные задания. За их выполнения геймеры будут получать звезды и улучшать монету операции. Звезды можно будет потратить на скины, граффити или стикеры.

Еще в игре появился новый режим игры под названием "Ритейк", который доступен для всех. Игроки выбирают снаряжение перед началом и должны защитить или разминировать бомбу. Матчи в этом режиме продолжаются до победы одной из сторон в 8 раундах.

Интересным нововведением может быть система меток, которая позволяет геймерам быстрее передавать информацию. Нужно только на виртуальном колесе выбрать определенную команду.

Новая система меток в виде колеса / фотография с портала counter-strike

Также в игру CS:GO добавили:

7 карт, в том числе соревновательную Ancient

12 скинов на агентов

кейс со скинами и набором перчаток

3 коллекции скинов (Antient, Control и Havoc)

16 эксклюзивных наклеек

тематические нашивки

новые граффити

Новая соревновательная карта Ancient / фотография с портала counter-strike