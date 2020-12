Учитывая бешеную популярность Among Us, неудивительно, что она породила тысячи мемов, и все они такие же веселые, как и сама игра от Innersloth. 24 самых смешных мемов из Among US – в материале.

Некоторые мемы сосредоточены на сложных аспектах геймплея Among Us, другие выводят игру из контекста и дарят ей новую жизнь, в конце концов есть и простые: о подозрительных игроках и предателях, короче говоря, мемов из этой прекрасной игры предостаточно. Имея это в виду, мы на Games24 постарались собрать для вас 24 самых смешных из них. Интересно Google назвал лучшие мобильные игры года: Among Us вне топа Ты не ты, когда не в теме Тайна дизайнерского отдела Innersloth раскрыта! Когда купил видеокарту с RTX и зашел в Among Us Иногда для улыбки нужно так мало ... (Мама: Почему ты улыбаешься телефону? С девушкой переписываешься?

Почему я действительно улыбаюсь телефону) Читайте также Among us: 9 самых распространенных ошибок, которые совершают предатели Люди не всегда те, кем кажутся Веселье начинается еще в лобби (Я, когда жду, пока хост запустит игру) Когда не везет с тиммейтами (Когда почти закончил долгое раздражающее задание, но какой-то козел зарепортил труп) (- Что произошло?

- Это не я, я был в вентиляции) Никому нельзя доверять, даже себе (Когда ты один выполняешь задание в электрощитовой и кто-то подкрадывается к тебе сзади

[Тихонько] Не надо.) (Я всю игру защищаю зеленого, потому что мы постоянно были вместе

Я, когда зеленый убивает меня в конце) Все имеют право на ошибку ("1. Ты увидел как зеленый воспользовался вентиляцией

2. Ты нажал кнопку экстренного собрания

3. Вы выгнали зеленого

4. "Зеленый не был предателем") ("Нет, это не повлияет на моего ребенка ..."

12 лет спустя ...

"Мой друг сказал, что это желтый его убил") Полезно Among Us: 10 самых распространенных ошибок членов экипажа Знаешь как болит, никак не пройдет ... (Боль при: мигрени; проблемах с желудком; когда тебя выгнали из корабля, а ты был членом команды) Играть за предателя – искусство (Голубой, говорит всем, что я мирный

Я, который только что убил салатового и залез в вентиляцию) Когда слишком много играешь в Among Us (Ты увидел убийство – паника

вспомнил, что не в Among Us – успокоился

понял, что ты не в Among Us – паника) (- Как думаешь, мне нужно убить кого-то в своей книге, чтобы подогреть напряжение?

- Да, конечно, а что за книгу ты пишешь?

- Автобиографию​) Among Us по-итальянски Узнали? Согласны? (Колесики тележек в супермаркетах) Что Грета Тунберг скажет о таком загрязнении? (Космический мусор до 2020

Космический мусор в 2020) Главное всегда оставаться друзьями (4 всадника разрушения дружбы)