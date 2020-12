Враховуючи шалену популярність Among Us, не дивно, що вона породила тисячі мемів, і всі вони такі ж веселі, як і сама гра від Innersloth. 24 найсмішніших меми з Among US – у матеріалі.

Деякі меми зосереджуються на складних аспектах геймплею Among Us, інші виводять гру з контексту і дарують їй цілком нове життя, зрештою є найпростіші: про підозрілих гравців та зрадників, коротко кажучи, мемів з цієї прекрасної гри вдосталь. Маючи це на увазі, ми на Games24 постарались зібрати для вас 24 найсмішніших із них. Цікаво Google назвав найкращі мобільні ігри року: Among Us поза топом Ти не ти, коли не в темі Таємницю дизайнерського відділу Innersloth розкрито! Коли купив відеокарту з RTX і зайшов в Among Us Часом для посмішки потрібно так мало... (Мама: Чому ти посміхаєшся телефону? З дівчиною переписуєшся?

Чому я дійсно посміхаюсь телефону) Читайте також Among us: 9 найпоширеніших помилок, які роблять зрадники Люди не завжди ті, ким здаються Веселощі починаються ще в лобі (Я, коли чекаю, поки хост запустить гру) Коли не щастить з тіммейтами (Коли майже закінчив довге дратівне завдання, але який козел зарепортив труп) (- Що сталося?

- Це не я, я був у вентиляції) Нікому не можна довіряти, навіть собі (Коли ти один виконуєш завдання в електрощитовій і хтось підкрадається до тебе ззаду

[тихенько] Не треба.) (Я всю гру захищаю зеленого, тому що ми постійно були разом

Я, коли зелений вбиває мене наприкінці) Всі мають право на помилку (1. Ти побачив як зелений скористався вентиляцією

2. Ти натиснув кнопку екстреного зібрання

3. Ви вигнали зеленого

4. "Зелений не був зрадником") ("Ні, це не вплине на мою дитину..."

12 років потому…

"Мій друг сказав, що це жовтий його вбив") Корисно Among Us: 10 найпоширеніших помилок членів екіпажу Знаєш як болить, ніяк не пройде... (Біль при: мігрені; проблемах зі шлунком; коли тебе викинули з корабля, а ти був членом команди) Грати за зрадника – мистецтво (Блакитний, каже всім, що я мирний

Я, котрий тільки що вбив салатового і заліз у вентиляцію) Коли забагато граєш в Among Us (Ти побачив вбивство – паніка

згадав, що не в Among Us – заспокоївся

зрозумів, що ти не в Among Us – паніка) (- Як думаєш, мені потрібно вбити когось у своїй книзі, щоб підігріти напругу?

- Так, звісно, а що за книгу ти пишеш?

- Автобіографію) Among Us по-італійськи Впізнали? Згодні? (Коліщата возиків в супермаркетах) Що Грета Тунберг скаже про таке забруднення? (Космічне сміття до 2020

Космічне сміття у 2020) Головне завжди залишатись друзями (4 вершники руйнування дружби)