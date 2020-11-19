Among us – гра, що потребує надзвичайної концентрації та уваги, адже кожна помилка може стати причиною програшу. Про найпоширеніші помилки гравців у ролі зрадника – читайте у матеріалі.

Знайти зрадника складно, оскільки членам екіпажу потрібно відстежувати пересування та пильно стежити за якомога більшою кількістю товаришів по команді. Але це не означає, що бути самозванцем – легка прогулянка. Діяти серед групи, яку потрібно знищити, не викликаючи підозр може бути пекельно важко. Games24 пропонує розглянути найпоширеніші помилки гравців у ролі зрадника.

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Використовувати вентиляцію перед натовпом

Зрадник у вентиляції / скріншот з YouTube

Вентиляційні отвори мають вирішальне значення для успішної гри в ролі зрадника. Вони дають самозванцям можливість швидко подорожувати по різних кімнатах, не потрапляючи на очі іншим гравцям. Вбити когось, а потім швидко з'явитись в іншій частині мапи, може суттєвого допомогти вам відвести від себе підозри. Але потрібно уважно стежити, чи немає нікого поруч поки ви виходите із вентиляційного отвору. Також не слід забувати, що вентиляційні отвори при використанні видають специфічний звук, а також що деякі з них знаходяться під наглядом відеокамер. Тому їх використання потребує великої уважності та ретельного прорахунку.

Неуважність щодо камер

Одна з камер на мапі The Skeld / зображення з gamertweak

Цю особливу помилку можна зробити лише на мапах The Skeld і Polus, оскільки Mira не має системи камер. В перервах між виконанням завдань у членів екіпажу може бути трохи часу, щоб перевірити камери та побачити, хто де перебуває. На щастя для зрадників, камери є не скрізь, тож можна уникнути необхідності вбивства перед ними. Однак, інколи це справді необхідно. Тоді частою помилкою тих хто таки наважується на вбивство перед камерами, є те, що вони не звертають увагу чи горить червоний індикатор. Будьте пильними, якщо він горить, це означає, що той, хто спостерігає, матиме всі докази, щоб переконати членів екіпажу у вашій вині тож варто відкласти вбивство до іншої нагоди.

Видати свого напарника

Cкріншот з гри Among Us / зображення з galleo

У іграх Among Us з кількома зрадниками варто діяти спільно зі своїм колегою, але слід уважно ставитись до того, чи не викличе це надмірних підозр. Дуже тонко потрібно відчувати чи є доречним той чи інший момент для вбивства. Чудовим прикладом цього є ситуація коли один самозванець, може випадково підставити партнера, вбивши когось у нього на очах. Хтось четвертий може забігти в кімнату у цей момент і в нього не залишиться сумнівів, що зрадник хтось з вас, а то й обидва. Тому уважно спостерігайте за оточенням перш ніж наважитись на подібне.

Виконання уявного завдання

Скріншот з гри Among Us / зображення з among-us.fandom

Тим, хто новачок у грі, може бути важко зрозуміти, які завдання реальні, а які ні. Це пов’язано з тим, що на кожній карті Among Us є безліч штучок та пристосувань, з якими можна заплутатися, які з них призначені виключно для прикраси, а які для виконання завдань. Якщо ви удаєте, що виконуєте завдання, на місці де його не існує, це викличе стовідсоткові підозри. Простий спосіб уникнути цього – використовувати ігровий режим Freeplay, для того, щоб ознайомитись з усіма можливими завданнями на різних мапах.

Забувати про саботаж

Меню саботажу / зображення з shacknews

Хоча вбивство максимальної кількості членів екіпажу є головною метою самозванця, не слід забувати що він також має доступ до технологій на кораблі. Завдяки цьому вони можуть зачиняти двері, гасити світло та викликати потенційні аварії, які можуть вбити всіх, хто знаходиться на борту. Їх можна активувати в меню, яке самозванці можуть викликати в будь-який час, доки таймер перезавантаження диверсії дорівнює нулю. Попри те, що це є важливою частиною гри, важливо активувати диверсію або вдаючи виконання завдання, або під час бігу. Це допоможе уникнути запитань людей, чому ви просто стоїте на місці. Також не слід забувати, що навіть якщо вас вигнали на зібранні, ви все ще можете допомогти напарнику (якщо в грі більше 1 зрадника) активуючи саботаж за привида.

Погане алібі

Постер гри Among Us / зображення з among-us.fandom

Однією з головних цілей самозванця є максимально відвести від себе підозри у зрадництві. Очевидно, важливо відстежувати пересування основної групи гравців, а також уникати будь-яких згадок про те, що ви знаходились поруч із будь-якими вбивствами. На жаль, самозванцям не достатньо сказати, що вони не були в MedBay, коли вбивство сталося безпосередньо біля MedBay. Також не годиться стверджувати, що ви були в кімнаті, в якій ви насправді не були, оскільки це можна легко заперечити, якщо хтось скаже, що він був в цій кімнаті весь цей час і не бачив вас. Слід, максимально відводити від себе підозри, бути впевненим у своїх словах та могти переказати свій маршрут, при цьому, звісно, пропустивши момент вбивства.

Дивні маршрути та рухи

Арт присвячений грі Among Us / зображення з JoyReactor

Для членів екіпажу дається вказівка, куди йти, щоб виконати завдання. Для зрадників же немає особливих вказівок за межами наданого їм фальшивого списку завдань. Через це можна запідозрити у зраді гравців, які бігають дивними маршрутами. Прикладом цього є ситуація, коли гравець починає відходити лише для того, щоб одразу ж розвернутися і попрямувати назад. Це виглядає так, ніби він намагався удати, що він йде геть, а потім швидко повернутися і вбити когось. Завжди пам’ятайте про це: уникайте довгого стояння в дивних місцях і не рухайтесь підозрілим чином.

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Вбивство у когось на очах

Cкріншот з гри Among Us / зображення з gamerant

Це, напевно, одночасно найочевидніша річ якої потрібно уникати та разом з тим найчастіша помилка гравців Among Us. Таємне вбивство є найбільшим елементом успіху у кожному раунді самозванців, оскільки поки тіло не знайдено, завжди є шанс, що можна вбити когось ще. Будьте уважними та ретельно розраховуйте свій маршрут та момент для вбивства, щоб залишитись непоміченим. Завжди намагайтесь здійснювати свій лихий задум у віддалених місцях мапи та одразу запускайте саботаж на іншому її кінці, це дозволить вам відвести натовп від місця злочину та дасть час на додаткові вбивства в раунді.

Захист підозрюваного

Арт присвячений грі Among Us / зображення з JoyReactor

На зібраннях існує безліч стратегій, які працюють для зрадників. Вони можуть бути тихими та дозволяти всім підозрювати один одного. Також можна активно брати участь у розмовах і просто брехати про те, що робили. Але завжди є ймовірність, що всі вкажуть на гравця який є вашим колегою-зрадником. Якщо це стається і його звинувачують, спочатку можна спробувати захистити його. Однак важливо також прочитати ситуацію. Захист самозванця, якого гарантовано виженуть, може бути смертним вироком для вас. Іноді краще підтримати думку загалу і вигнати напарника, щоб хоч трохи відвести від себе підозри.