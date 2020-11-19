Among us – игра, которая требует чрезвычайной концентрации и внимания, ведь каждая ошибка может стать причиной проигрыша. О самых распространенных ошибках игроков в роли предателя – читайте в материале.

Найти предателя сложно, поскольку членам экипажа нужно отслеживать передвижения и пристально следить за как можно большим количеством товарищей по команде. Но это не значит, что быть самозванцем – легкая прогулка. Действовать среди группы, которую нужно уничтожить, не вызывая подозрений может быть адски трудно. Games24 предлагает рассмотреть самые распространенные ошибки игроков в роли предателя.

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Использовать вентиляцию перед толпой

Предатель в вентиляции / скриншот с YouTube

Вентиляционные отверстия имеют решающее значение для успешной игры в роли предателя. Они дают самозванцам возможность быстро путешествовать по разным комнатам, не попадаясь на глаза другим игрокам. Убить кого-то, а потом быстро появиться в другой части карты, может существенно помочь вам отвести от себя подозрения. Но нужно внимательно следить, нет ли никого рядом пока вы выходите из вентиляционного отверстия. Также не следует забывать, что вентиляционные отверстия при использовании издают специфический звук, а также некоторые из них находятся под наблюдением видеокамер. Поэтому их использование требует большого внимания и тщательного расчета.

Невнимательность к камерам

Одна из камер на карте The Skeld / изображение с gamertweak

Эту особую ошибку можно сделать только на картах The Skeld и Polus, поскольку Mira не имеет системы камер. В перерывах между выполнением задач у членов экипажа может быть немного времени, чтобы проверить камеры и увидеть, кто где находится. К счастью для предателей, камеры есть не везде, поэтому можно избежать необходимости убийства перед ними. Однако, иногда это действительно необходимо. Тогда частой ошибкой тех кто все-таки решается на убийство перед камерами, является то, что они не обращают внимание горит ли красный индикатор. Будьте бдительны, если он горит, это означает, что тот, кто наблюдает, будет иметь все доказательства, чтобы убедить членов экипажа в вашей вине поэтому стоит отложить убийство до другого удобного случая.

Выдать своего напарника

Cкриншот из игры Among Us / изображение с galleo

В играх Among Us с несколькими предателями стоит действовать совместно со своим коллегой, но следует внимательно относиться к тому, не вызовет ли это чрезмерных подозрений. Очень тонко нужно чувствовать уместен тот или иной момент для убийства. Прекрасным примером этого является ситуация, когда один самозванец, может случайно подставить партнера, убив кого-то у него на глазах. Кто-то четвертый может забежать в комнату в этот момент и у него не останется сомнений, что предатель кто-то из вас, а то и оба. Поэтому внимательно наблюдайте за окружением прежде чем решиться на подобное.

Выполнение воображаемого задания

Скриншот из игры Among Us / изображение с among-us.fandom

Тем, кто новичок в игре, может быть трудно понять, какие задачи реальные, а какие нет. Это связано с тем, что на каждой карте Among Us есть множество вещиц и приспособлений, с которыми можно запутаться, какие из них предназначены исключительно для украшения, а какие для выполнения заданий. Если вы делаете вид, что выполняете задание, на месте где его не существует, это вызовет стопроцентные подозрения. Простой способ избежать этого – использовать игровой режим Freeplay, для того, чтобы ознакомиться со всеми возможными заданиями на различных картах.

Забывать о саботаже

Меню саботажа / изображение с shacknews

Хотя убийство максимального количества членов экипажа является главной целью самозванцев, не следует забывать, что они также имеют доступ к технологиям на корабле. Благодаря этому они могут закрывать двери, тушить свет и вызвать потенциальные аварии, которые могут убить всех находящихся на борту. Их можно активировать в меню, которе самозванцы могут вызвать в любое время, пока таймер перезагрузки диверсии равен нулю. Несмотря на то, что это является важной частью игры, важно активировать диверсию или делая вид выполнения задания, или во время бега. Это поможет избежать вопросов людей, почему вы просто стоите на месте. Также не следует забывать, что даже если вас выгнали на собрании, вы все еще можете помочь напарнику (если в игре более 1 предателя) активируя саботаж играя за привидение.

Плохое алиби

Постер игры Among Us / изображение с among-us.fandom

Одна из главных целей самозванца – максимально отвести от себя подозрения в предательстве. Очевидно, важно отслеживать передвижения основной группы игроков, а также избегать любых упоминаний о том, что вы находились рядом с любыми убийствами. К сожалению, самозванцам недостаточно сказать, что они не были в MedBay, когда убийство произошло непосредственно у MedBay. Также не годится утверждать, что вы были в комнате, в которой вы в действительности не находились, поскольку этому можно легко возразить, если кто-то скажет, что он был в этой комнате все это время и не видел вас. Следует максимально отводить от себя подозрения, быть уверенным в своих словах и быть способным точно пересказать свой маршрут, при этом, конечно, упустив момент убийства.

Странные маршруты и движения

Арт посвященный игре Among Us / изображение с JoyReactor

Для членов экипажа дается указание, куда идти, чтобы выполнить задание. Для предателей же нет особых указаний за пределами предоставленного им фальшивого списка задач. Поэтому можно заподозрить в измене игроков, которые бегают странными маршрутами. Примером этого является ситуация, когда игрок начинает отходить только для того, чтобы сразу же развернуться и направиться обратно. Это выглядит так, будто он пытался сделать вид, что уходит, а потом быстро вернуться и убить кого-то. Всегда помните об этом: избегайте долгого стояния в странных местах и ​​не двигайтесь подозрительным образом.

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Убийство у кого-то на глазах

Cкриншот из игры Among Us / изображение с gamerant

Это, наверное, одновременно самая очевидная вещь, которой нужно избегать и вместе с тем самая частая ошибка игроков Among Us. Тайное убийство является крупнейшим элементом успеха в каждом раунде самозванцев, поскольку пока тело не найдено, всегда есть шанс, что можно убить кого-то еще. Будьте внимательны и тщательно рассчитывайте свой маршрут и момент для убийства, чтобы остаться незамеченным. Всегда старайтесь осуществлять свой злой замысел в отдаленных местах карты и сразу запускайте саботаж на другом ее конце, это позволит вам отвести толпу от места преступления и даст время на дополнительные убийства в раунде.

Защита подозреваемого

Арт посвященный игре Among Us / изображение с JoyReactor

На собраниях существует множество стратегий, которые работают для предателей. Они могут быть тихими и позволять всем подозревать друг друга. Также можно активно участвовать в разговорах и просто врать о том, что делали. Но всегда есть вероятность, что все укажут на игрока который является вашим коллегой-предателем. Если это происходит и его обвиняют, сначала можно попробовать защитить его. Однако важно также прочитать ситуацию. Защита самозванца, которого гарантированно выгонят, может быть смертным приговором для вас. Иногда лучше поддержать мнение общественности и выгнать партнера, чтобы хоть немного отвести от себя подозрения.