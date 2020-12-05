В операции "Broken Fang" разработчики добавили новый скин на AWP с названием "Fade". Известные представители из сферы CS:GO уже успели высказать свое мнение об этом скине.

В новой операции "Broken Fang" разработчики из Valve добавили в игру большое количество интересного контента. Новый скин на AWP с названием "Fade" заинтересовал многих геймеров и профессионалов этой сферы. Самые интересные их комментарии в новом материале от Games24.

Больше о новой операции Операция "Broken Fang" уже в игре CS:GO: система меток, пик/бан карт и новый режим игры

AWP "Fade" и его особенность

Новый скин на AWP входит в коллекцию под названием "The Control Collection". Этот скин имеет одну интересную особенность, он с паттерном. Это означает, что текстура или градиент каждого такого оружия имеет уникальный вид. Может изменяться соотношение цветов или даже их количество. Очень ценятся скины с градиентом с нескольких цветов.

AWP "Fade" из игры CS:GO / фотография с портала counter-strike

Реакция сообщества на AWP "Fade"

Первыми свое восхищение этим скином выразили всем известные снайперы Александр "s1mple" Костылев, Николай "device" Ридтц и Рустем "mou" Телепов. Украинец даже отметил, что это "лучший скин в игре". Также этот скин очень понравился известном англоязычному комментатору Винсу "Vince" Хиллу, он даже смог получить его с кейса. Винс очень обрадовался этому и написал:

Черт побери, я только что потратил весь свой запас удачи на ближайшие несколько лет.

Но не всем в сообществе Counter-Strike: Global Offensive понравился новый скин на AWP. Известный комментатор студии RuHub Дмитрий "CrystalMay" Корчевинин в твиттере написал следующее:

Натянули на авп градиент Инстаграма и всем голову снесло. Вы серьезно? Объясните, пожалуйста, может это я чего-то недопонимаю.

Цена на AWP "Fade"

В магазине Steam почти невозможно приобрести скин AWP "Fade". Только одно предложение доступно на рынке, владелец выставил этот скин на продажу за 51 тысячу гривен.

Медиана стоимости AWP "Fade" в магазине Steam / скриншот со Steam