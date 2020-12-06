После проигрыша в финале турнира IEM Beijing-Haidian 2020 команде Team Vitality, которая удачно использовала своего шестого, запасного игрока, похоже украинская организация решила также расширить свой состав по CS: GO – подробнее в материале.

По сообщению инсайдера Ярека "DeKay" Льюиса в сети Twitter, со ссылкой на источники, близкие к команде – украинская киберспортивная организация планирует расширить состав по CS: GO до шести игроков.

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Sources: Natus Vincere to Implement B1T as a Sixth Playerhttps://t.co/FR9TdALlHw — DeKay (@dekay) December 5, 2020

Новым членом команды, по словам Льюиса, станет участник Natus Vincere Junior – Валерий "B1t" Ваховский. Официальные представители менеджмента команды пока никак не прокомментировали эту информацию.

Предполагается, что B1t останется в ростере NAVI Junior, но при этом будет выступать в основном составе "Рожденных побеждать" на определенных картах, если это разрешено правилами турнира. Инсайдер добавил, что с возвращением LAN-чемпионатов команда, скорее всего, откажется от помощи Ваховского.

Статистика Валерия "B1t" Ваховского / скриншот с hltv.org

B1t играет за Natus Vincere Junior с сентября 2019 года. Коллектив выступает в онлайн-турнирах и отборочных, но пока не прошел ни на один большой чемпионат. Ваховский уже выступал за "взрослую" команду NAVI на ESL Pro League Season 12 – тогда он временно заменил Дениса "electronic" Шарипова в матче против Heroic, когда у последнего пропал интернет.

B1t и S1mple / изображение с my.ua

На слухи уже успели отреагировать популярный аналитик Александр "Petr1k" Петрик и бывший тренер "Рожденных побеждать" Михаил "Kane" Благин.

"Petr1k" заявил, что считает, что клуб может позволить себе содержание активных замен благодаря академии Natus Vincere Junior. Об этом Александр рассказал порталу GameInside.ua.

"B1t" – красава, шестой игрок нужен всем. Думаю, NAVI могут себе позволить иметь и 7, и 8 дополнительных игроков! Для этого им и нужна академия, – рассказал Александр порталу GameInside.ua.

Михаил Благин, в комментарии для все того же портала, рассказал, что сам предлагал добавить в ростер шестого игрока еще несколько лет назад:

Я считал, что NAVI нужен шестой игрок еще два года назад. Я предлагал эту систему: она позволяет игрокам иметь меньшую нагрузку, где-то экономить силы, которые нужны на весь сезон и иметь возможность варьировать тактики и стратегии, так как они зависят от возможностей, которые может предоставить игрок.

Надеемся, что слухи окажутся правдивыми и "B1t" получит шанс проявить себя в основном составе и помочь украинской команде вернуться на вершину рейтинга лучших команд в дисциплине.