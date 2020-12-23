Кіберспорт розвивається дуже стрімкими темпами, у всьому світі його вже давно не вважають простою забавкою. Аудиторія лише розширюється та постійно приходять нові спонсори та інвестори, які зацікавлені шанувальниками кіберспорту.

За останні декілька років призові фонди всіх кіберспортивних змагань значно виросли. І справа тут не у підтримці від розробників відеоігор. Ця сфера вже давно стала самостійною і приваблює чималу кількість дуже відомих брендів.

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Кіберспорт та шалені призові

Кіберспорт за останні декілька років став дуже популярним. Майже всім відомі такі дисципліни: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends чи Fortnite. Призовий фонд різноманітних турнірів з цих ігор може досягати декількох мільйонів доларів. Загальні призові останнього The International у 2019 році склали 34 мільйони доларів, а Кайл "Bugha" Джерсдорф у цьому ж році отримав 3 мільйони доларів за перемогу у турнірі з Fortnite.

За сумарним призовим фондом за всі роки лідирує відеогра Dota 2, загальна сума призових склала майже 218 мільйонів доларів. На другому місці знаходиться Counter-Strike: Global Offensive з сумою у 102 мільйони доларів, а на третю сходинку потрапила відеогра Fortnite – 98 мільйонів доларів. Хоча цей проєкт від Epic Games вийшов лише у 2017 році, але вже нав'язує боротьбу гігантам цієї індустрії.

Сумарний призовий фонд у різноманітних кіберспортивних дисциплінах / статистика порталу Esports Heaven

Звідки такі суми

Чимало людей могли б подумати, що такі суми у відеогри вкладають розробники, з метою популяризації своїх продуктів. Але все не так, проєкти можуть існувати самостійно. Показова ситуація з двома відеоіграми від компанії Valve: Dota 2 та Counter-Strike: Global Offensive. Розробники з цієї студії вклали у турніри з Dota 2 75 мільйонів доларів, а це 33% від загальної суми призових за всі роки, а у CS:GO – 10 мільйонів доларів (10%). Тобто, організаторів та спонсорів різноманітних турнірів більше цікавить CS:GO, а не Dota 2.

Вклад Valve у призові фонди турнірів з CS:GO та Dota 2 / статистика порталу Esports Heaven

Кіберспорт – це не штучний проєкт, який існує на дотації від розробників відеоігор. Якщо творці ігор перестануть вкладувати кошти у кіберспортивні турніри, то знайдуться спонсори, які будуть зацікавлені у цій аудиторії. Історія українського футболу навряд чи може загрожувати цій сфері.

Кіберспортивна аудиторія

Основна кіберспортивна аудиторія це молоде покоління, люди у віці від 14 до 30 років. Різноманітні аналітичні портали відзначають, що на заході аудиторія доросліше та поки більш заможня. Але відомі бренди цікавлять і юні геймери, бо їх забезпечують потрібним для відеоігор обладнанням батьки. За даними порталу NewZoo у 2018 році загальна аудиторія кіберспорту становила 395 мільйонів глядачів, а вже у 2020 – 495 мільйонів. За прогнозами аналітиків цієї фірми у 2023 році аудиторія кіберспортивних змагань складе вже 650 мільйонів користувачів.

Основними майданчиками для трансляцій кіберспортивних матчів стали Twitch та YouTube. Транслятори цих подій заробляють чималі кошти на рекламі, у цій сфері її можна розміщувати з боку стрім-платформ чи з боку контент-мейкера. У першому випадку агентство може викупити рекламні слоти, а потім продавати своїм клієнтам. У другому випадку можна стати спонсором окремого стрімера чи транслятора кіберспортивних змагань. Але все не так просто, без допомоги досвідчених партнерів буде важко інтегруватися у кіберспорт. Якщо вас цікавить ця сфера, то варто звернутися до професіоналів з Adwise agency. Вони вже не перший рік працюють на цьому ринку та займаються розвитком реклами кіберспорту в Україні.

Особливості кіберспортивної аудиторії

У кіберспорті відсутня типова для спорту географічна приналежність до певного ринку. Розподіл йде за мовою, якою проводиться трансляція кіберспортивної події. У цій сфері є три головні мови – англійська, російська та китайська. Сумарно китайська аудиторія дорівнює сумі двох інших, але у Китаї навіть інші платформи для трансляцій кіберспортивних змагань. Російською мовою трансляції дивляться глядачі з СНД, а англійською – Європа та Північна Америка. Також чимала кількість глядачів на трансляціях іспанською та португальською мовами.

Команди формуються за схожим принципом. Є чимала кількість інтернаціональних колективів, які успішні у кіберспорті: Team Secret у Dota 2 чи OG у CS:GO. Але частіше команди формуються за регіональним принципом: Vici Gaming у Dota 2 чи Astralis, Vitality, Natus Vincere у CS:GO. Також одну організацію можуть представляти команди у різноманітних дисциплінах. І в залежності від цього, взаємодія брендів з організаціями може відрізнятися: брендування форми чи іншого фірмового мерчу чи задіяння кіберспортсменів у рекламних кампаніях. Всі кіберспортивні організації мають ексклюзивні контракти з дуже відомими компаніями (Intel, HyperX, Mastercard, Red Bull, Coca-Cola та чимало інших). А популярні кіберспортсмени чи стрімери часто стають амбасадорами різноманітних брендів.

Брендована футболка команди Natus Vincere / світлина з крамниці NAVI

Українські рекламодавці у кіберспорті

Кіберспорт дуже популярний на території України. Поки єдиний мейджор з Dota 2 на просторі країн СНД проходив саме у Києві. Національний палац мистецтв "Україна" (вміщує 4 тисячі глядачів) приймав у 2017 році The Kiev Major, а всі квитки на цей турнір були розпродані за 20 хвилин. Також деякі змагання з кіберспорту проходили на головній спортивній арені України – на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Але частина нашого суспільства поки ще не зрозуміла, що кіберспорт – це не просто "забавки". Можливо, тому ця сфера у нас знаходиться на початковій стадії взаємодії з рекламодавцями.

Сцена на стадіоні НСК "Олімпійський" під час одного з турнірів у дисципліні CS:GO / світлина з сайту Sport.ua

Відомі бренди та багатомільйонні корпорації вже зараз прагнуть потрапити у кіберспортивну сферу, адже це перспективна платформа для реклами та залучення нової аудиторії. Але українські рекламодавці лише на початковому етапі знайомства з цією індустрією, для наших компаній у цій сфері ще чимала кількість нових можливостей.