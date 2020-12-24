Українська Професійна Кіберспортивна Асоціація (UPEA) оголосила про старт найбільшого кіберспортивного сезону. Чого очікувати фанатам та геймерам – дізнайтесь у матеріалі.

Організація UPEA, до членів правління якої входять справжні професіонали в галузі кіберспорту, у своєму пресрелізі оголосила про початок нового кіберспортивного сезону 2021, що має стати найбільшим в історії України.

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У рамках нового сезону буде проведено 14 кіберспортивних турнірів, запущено UPEA HUB зі змаганнями 24/7, а також соціальні проєкти та ініціативи. Загальний призовий фонд турнірів становитиме понад 5 млн гривень, що є рекордною сумою призових для України.

Турніри будуть відбуватися для різних категорій гравців. Таким чином для початківців 2 рази на рік пройдуть Шкільна ліга та Студентська ліга України. Для напівпрофесійних і професійних гравців будуть організовані Чемпіонат України та Кубок України. Також окремо планується проведення Бізнес Ліги. Ігровими дисциплінами, що будуть представлені на змаганнях є Dota 2, CS: GO та Fortnite (останній лише у Шкільній лізі).

Щодо UPEA HUB, то там планують проводити безперервну ігрову активність, тобто 365 днів 24/7, зі щомісячним призовим фондом у 130 000 грн.

Першочерговим завданням проєктів та турнірів Асоціації є розвиток української кіберспортивної екосистеми. Наша мета створити систему кіберспортивних турнірів, що дозволяють задовольнити потреби кожного геймера в країні від аматора до професіонала, зробивши кіберспорт, спортом №1 в Україні, – зазначає голова правління UPEA, Олександр Кохановський.

Серед соціальних ініціатив, буде проведено ряд заходів для ветеранів АТО/ООС, людей з інвалідністю, а також людей пенсійного віку. Усі проєкти проходитимуть в рамках соціального проєкту UPEA "Відповідальність Ліга", який у 2021 році буде діяти одразу в 6 великих містах України.

Також, в партнерстві з UNICEF, Асоціація продовжить свою діяльність у сфері захисту прав дітей в інтернеті та освіти дітей та молоді. Вже в першому кварталі 2021 року, планується проведення національного дослідження, а також підготовка і випуск глобальних рекомендацій для взаємодії батьків і дітей-геймерів, а також робота над темою запобігання кібербулінгу.