Редакція порталу Mod DB вибрала найкращі моди для відеоігор у 2020 році. Найцікавіші модифікації були розділені на 10 різноманітних категорій.

Редактори порталу Mod DB опублікували свою 10 найкращих модів для відеоігор за 2020 рік. Весь контент цього сайту присвячений різноманітним модифікаціям, а також цей портал один з найпопулярніших у цій сфері. Редакція не стала розставляти ігри за місцями, а просто представила найкращих у різноманітних номінаціях.

Найкращий однокористувацький мод

Назва – Perisno

Відеогра – Mount & Blade: Warband

Ентузіасти працювали над цією модифікацією декілька років та лише у 2020 вийшла її перша версія. Геймерів відправляють у вигаданий світ Перісно, який населяють гноми, ельфи, міфологічні істоти та інші представники, які характерні для класичного фентезі. Можна підтримати певного володаря та стати його підлеглим, а можна й самому захопити всі землі (класика серії Mount & Blade). Мод хвалять за глибину та цікавий ігровий світ.

Найкращий багатокористувацький мод

Назва – X-Ray Multiplayer Extension

Відеогра – S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Дуже цікава модифікація для легендарної відеогри. Головна мета цього моду додати у відеогру S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat повноцінний кооперативний режим. Даний проєкт вже доступний у ранньому доступі.

Найкращий графічний мод

Назва – Crysis Enhanced Edition

Відеогра – Crysis

Модифікація, яка модернізує графіку для оригінальної відеогри Crysis. Розробники додали нові текстури та ефекти, змінили освітлення, оновили тіні, відблиски, покращили симуляцію, оптимізували деякі рівні та ще чимало іншого.

Найкращий глобальний мод

Назва – BannerPage

Відеогра – Mount & Blade: Warband

Ще одна модифікація для гри Mount & Blade: Warband, у цьому році вже вийшла версія BannerPage 2.0. Автори цього проєкту відзначають, що хардкорним геймерам має сподобатися цей мод. У цій модифікації була оновлена графіка та анімації, а також додана нова музика, звуки та покращений штучний інтелект.

У модифікації BannerPage є навіть слони / Mod DB

Найкраща підтримка

Назва – The Age Of The Ring

Відеогра – Battle for Middle-earth II: Rise of the Witch King

Всім шанувальникам Середзем'я повинна сподобатися ця модифікація. Розробники цього моду вже не перший рік випускають оновлення для їх проєкту. У цьому році вийшла версія 6.0, а у гру додали фракції Лихолісся та Еребору.

База фракції Лихолісся з моду The Age Of The Ring / Mod DB

Нагорода: "Має вийти офіційним доповненням"

Назва – Farewell of the White Wolf

Відеогра – The Witcher 2: Assassins of Kings

Ця модифікація стала епілогом всієї історії Геральта з Рівії. У моді розповідається про весілля відомого відьмака з чаклункою Йеннефер. За три дні можна буде зустрітися з усіма найближчими друзями Геральта, а також цікавими та неочікуваними гостями.

Нагорода за історичну точність

Назва – National Videogame Museum

Відеогра – Doom II

У цій модифікації був у точності відтворений Національний музей відеоігор в Техасі. Здавалося, просто можна пройтися та насолодитися цим місцем, але все не так просто – його населяють демони, з якими потрібно буде розібратися "мовою зброї".

Нагорода за найкращу адаптацію

Назва – The Last Alliance

Відеогра – Total War: Shogun 2

У цьому моді сетинг оригінальної відеогри було змінено кардинально, тепер геймери можуть взяти під контроль ельфів чи дунадайн та вступити у війну з Сауроном на мапі Середзем'я. Модифікація поки знаходиться на ранньому етапі розробки, але вже зацікавила шанувальників цього всесвіту.

Меню битви на глобальній мапі / Mod DB

Найкращий унікальний твіст

Назва – Doom Zero

Відеогра – Doom II

Автори цього проєкту додали у відеогру унікальні головоломки, нові сюжетні елементи та кооператив на 4 гравців. Якість цієї модифікації визнали навіть розробники перевидання оригінальної гри, вони додали цей мод, як офіційне доповнення.

Найочікуваніший мод

Назва – Portal Reloaded

Відеогра – Portal 2

Головним нововведенням цього моду стала зброя, яка може ставити три портали (в оригіналі лише два). Новий портал потрібний для переміщення у часі. Розробники обіцяють також додати нові головоломки та завдання, а реліз цієї модифікації повинен відбутися 19 квітня 2021 року.

