Ось вже майже закінчилась друга декада 21 століття й відеоігрова індустрія розвивається шаленими темпами, тому ми вирішили покроково пригадати найкращі ігри, розпочавши з повернення на 24 роки назад. Детальніше – у матеріалі.

Прогрес, як і час, не стоїть на місці. Сучасні ігри мають неймовірну графіку, захопливий геймплей та цікаві сюжети, проте чи будуть вони такими ж класними через 20 років? Чи витримають перевірку часом? Адже колись і кубічна графіка, скажімо, першої Mafia шокувала і здавалася близькою до ідеалу. Нехай зараз улюблені ігри дитинства багатьох з нас здаються застарілими, але місце у наших серцях вони точно займають. Ми на Games24 вирішили розпочати рубрику, у якій будемо щотижня висвітлювати найкращі ігри конкретного року, почнемо звісно ж з повернення на 24 роки назад. Отже, перед вами найкращі ігри 1996 року.

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Спортивний симулятор

NHL 97

Обкладинка гри NHL 97 / зображення vozeli.com

Розробники: High Score Productions (Genesis), Ceris Software (SNES), EA Canada (PC), Visual Concepts (PS, Saturn)

High Score Productions (Genesis), Ceris Software (SNES), EA Canada (PC), Visual Concepts (PS, Saturn) Платформи: PlayStation, PC (DOS/Windows), SNES Mega Drive/Genesis Saturn

Як ви вже здогадались NHL 97 – це симулятор хокею. Гра використовує повномасштабний 3D-движок із полігональними гравцями для яких навіть використовувалась технологія "motion capture". Гру хвалили за реалізм, гарну на той час графіку (навіть говорили, що вона краща за Quake), приємний геймплей та хороший штучний інтелект.

Геймплей гри NHL 97 на PS 1

Проте негативні сторони теж знайшлись:

У цій грі мало що можна критикувати, але навіть діамант має недоліки. NHL 97 набагато більше зосереджується на геймплеї та реалістичному відтворенні хокею, без детальних параметрів менеджменту та налаштувань на відміну від інших спортивних симів. Тут у вас немає можливості робити власні ліги, регулювати характеристики гравців, форму, – з огляду гри в журналі PC Gamer USA.

Гра в цілому прийшлася до душі спільноті геймерів та критиків, про що свідчать її оцінки: 93/100 від PC Gamer та 8.7/10 від GameSpot.

Стратегія

Sid Meier's Civilization II

Обкладинка гри Sid Meier's Civilization II / зображення civilopedia

Розробники: MicroProse

MicroProse Платформи: PC (Windows/Mac OS), PlayStation (1999 рік)

Легендарна покрокова стратегія, що стала флагманом жанру та створила величезну фан-базу. Основу кожної цивілізації складають міста, де можна будувати споруди й замовляти колоністів, інженерів чи війська. У грі представлені цікаві концепції, такі як вогнева міць та очки здоров'я юнітів, а також зміни їхніх властивостей. Наприклад, інженерів можна автоматизувати задля поліпшення прилеглих районів і водночас уникання військ супротивника.

Геймплей Civilization II

В міру розвитку вашої цивілізації настають нові епохи, при яких змінюється вигляд міст і юнітів. Разом з тим гра має багато умовностей, зокрема відсутність строгої послідовності в науці. До прикладу, цивілізація може вивчити генну інженерію, не знаючи математики. Існують два шляхи до перемоги: підкорити усі інші цивілізації або побудувати космічний корабель і дістатися до найближчої зірки Альфи Центавра.

Критики та гравці були в одностайному захваті від гри – 97/100 від PC Gamer, 9.2/10 від GameSpot та 94/100 від критиків й 8.8/10 від геймерів на metacritic.

RPG

Diablo

Обкладинка гри Diablo / зображення bidorbuy

Розробники: Blizzard North, Climax Studios (PS)

Blizzard North, Climax Studios (PS) Платформи: PC (Windows/Mac OS), PlayStation (1998 рік)

Події гри розгортаються у всесвіті, розділеному на світ смертних людей (Санктуарій), райський світ і пекло. Під час війни між янголами та демонами три владики Пекла – Мефісто, Баал і Діабло – вирішили домогтися перемоги над противником через вплив на світ смертних. Вони сіяли хаос, ненависть і недовіру в Санктуарії, аж доки орден магів на чолі з верховним магом Хорадрімом не запроторив владик Пекла в кристали під назвою "Камені душі". Один з них, що містив сутність Діабло, був похований в катакомби глибоко під землею, згодом над ними був зведений монастир, прислужники якого мусили пильнувати, щоб демон не вирвався зі своєї темниці.

Через багато поколінь справжнє призначення монастиря було забуто, і він поступово почав руйнуватися аж поки від нього не залишився один фундамент. Тим часом поруч з руїнами з'явилося невелике поселення Трістрам. Згодом владика тутешніх земель король Леорік вирішив побудувати на фундаменті колишнього монастиря Собор, Діабло почав маніпулювати розумом його архієпископа Лазаря, переконуючи того зруйнувати Камінь душі та вивільнити його. Через архієпископа Діабло дістався й до самого короля Леоріка, змушивши його розв'язати кровопролитні війни з сусідніми королівствами, після чого заволодів розумом сина короля, принца Альбрехта.

Околиці Трістраму / зображення onyxgame

У Трістрамі почали відбуватися дивні речі: зникають люди, в катакомбах під Собором з'явилися демонічні істоти й нежить. Більшість жителів були змушені покинути домівки та тікати, рятуючи життя. У цей час в Трістрам приходить самотній мандрівник, який колись жив тут, що ставить собі за мету розібратися з проблемами та запроторити демонів туди де їм місце.

Перед початком гри гравець може вибрати між трьома класами персонажів, що відрізняються основними характеристиками та вміннями:

Воїн – володіє великим запасом здоров'я, але ефективно битися може лише в ближньому бою, використовуючи мечі, сокири та щити. Унікальне вміння – полагодження пошкоджених предметів.

Розбійниця – найспритніший персонаж в грі з невеликим запасом здоров'я, прекрасно використовує луки для боротьби з ворогами на відстані. Унікальне вміння – виявлення і знешкодження пасток.

Чарівник – володіє найменшим запасом здоров'я в порівнянні з іншими персонажами, тому майже не може битися в ближньому бою, але краще за інших персонажів користується магією, тому здатний завдавати значної шкоди на відстані. Унікальне вміння – перезарядження магічних палиць.

Предмети з Diablo / зображення onyxgame

Надалі гравцеві пропонується поодинці або з іншими гравцями (у разі багатокористувацької гри) відправитися в підземелля міста Трістрам, наповнене різноманітними демонами, нежиттю та іншими злими створіннями. Подорожуючи підземеллями, гравець може знаходити обладунки, зброю та інші предмети, які покращують характеристики його персонажа. Проте деякі з них можуть не тільки покращувати, але і погіршувати деякі параметри. Просуваючись все глибше і глибше по 16 рівням підземель, гравець в кінцевому підсумку потрапляє до Пекла, де він повинен знайти та вбити Діабло, головного боса гри.

Інтро та кілька перших хвилин геймплею гри

Гра отримала всесвітнє визнання та стала без заперечень культовою. Її вплив на сучасну відеоігрову індустрію неможливо переоцінити. Геймери та критики з усього світу були одностайні в високих оцінках: 90/100 від PC Gamer, 9.6/10 від GameSpot та 94/100 від критиків й 8.7/10 від геймерів на metacritic.

Шутер

Quake

Логотип гри Quake / зображення ferra

Розробники: id Software

id Software Платформи: PC (Windows/Mac OS/DOS), Nintendo 64

Гра, що здійснила прорив в 3D технологіях, використовуючи текстуровані полігональні моделі замість спрайтів, а також повністю тривимірну BSP-карту замість двовимірної з інформацією про висоту (як було в Doom), тим самим реалізуючи повністю тривимірний світ.

Сюжет до болю простий. Ви – безіменний солдат, розбуджений вранці своїм командиром. Невідомий ворог під кодовим ім'ям "Quake" спустошує вашу військову базу, засилаючи легіони ворогів через телепортаційні ворота. Ви покликані очолити операцію з контратаки – пройти через цю браму на територію ворога в іншому вимірі та знищити його.

Гра складається з 28 рівнів, які згруповані в 4 епізоди, а також 4 прихованих підрівнів в кожному епізоді (вхід в кожний з них захований в секретних областях окремих рівнів). Кожен епізод являє собою окремий вимір, в який гравець потрапляє через телепортаційні ворота. Геймплей зводиться до простого – винищення ворогів усіма доступними способами.

Доповнення для гри, під назвою QuekeWorld, дозволило гравцям влаштовувати баталії між собою не лише через локальну мережу, а й через інтернет. Таким чином, Quake став однією з перших багатокористувацьких ігор в інтернеті. Саме з появою цієї гри зародилося поняття "кіберспорт", виникла спільнота кіберспорстменів та стали проводитися великі чемпіонати.

Турнір з Quake у 1997 році

Оцінки гри, без сюрпризів, дуже високі: 9.3 від GameSpot та 94/100 від критиків й 8.8/10 від геймерів на metacritic.

Пригодницька гра (Action)

Tomb Raider

Обкладинка гри Tomb Raider / зображення forum.blu-ray

Розробники: Core Design

Core Design Платформи: PC (Windows/Mac OS/DOS), Sega Saturn, PlayStation

Гра, що подарувала світу один із головних секс-символів відеоігрової індустрії.

Ексцентрична бізнеследі Жаклін Натла наймає Лару Крофт для пошуків стародавнього артефакту Сціон, що є ключем до воріт Атлантиди. Археологиню та гравців очікують пригоди в Перу, Греції та Єгипті, а також захопливі повороти сюжету.

Tomb Rided – геймплейне відео

Щодо геймплею, то головне завдання гравця в Tomb Raider – за допомогою хитромудрих акробатичних прийомів, а також шляхом маніпуляцій з численними перемикачами та механізмами отримати доступ до раніше заблокованих зон рівня і врешті-решт перейти на наступний етап. Досягнути цієї мети гравцеві заважають різноманітні вороги та хитромудрі пастки (наприклад, "класичні" ями з шипами, валуни та інше). Крім основних завдань в кожному рівні уважний гравець може знайти кілька секретів – добре захованих бонусів (аптечки, боєприпаси й т. п.).

Гра була настільки популярною, що породила безліч наслідувань і в цілому мала значний вплив на розвиток ігрової індустрії. Дотепер Tomb Raider і Лара Крофт залишаються одними з найбільш впізнаваних символів культури комп'ютерних ігор, що підтверджують оцінки гри: 8.5 від GameSpot та 91/100 від критиків й 8.4/10 від геймерів на metacritic.

Перегони

Wipeout XL

Обкладинка гри Wipeout XL / зображення forum.blu-ray

Розробники: Psygnosis

Psygnosis Платформи: PC (Windows/Mac OS/DOS), Sega Saturn, PlayStation

Події гри відбуваються у 2097 році, де вас вітає антигравітаційна гоночна ліга F5000. Пілоти змагаються між собою або з керованими комп'ютером суперниками, щоб фінішувати на найвищій позиції. Задля досягнення цілі у хід йде різноманітна зброя та хитрощі.

Геймплей гри Wipeout XL

Гру хвалили за крутий геймплей, гарне 3D та класний саундтрек. Вона отримала високі оцінки як у геймерів так і критиків: 8.3 від GameSpot та 93/100 від критиків й 8.6/10 від геймерів на metacritic.

Вибір редакції

Resident Evil

Обкладинка гри Resident Evil / зображення thelesbiangeek

Розробники: Capcom

Capcom Платформи: PC (Windows), Sega Saturn, PlayStation, Nintendo DS

У культовому сурвайвал горорі гравець керує членом спеціального загону Альфа (Джил Валентайн або Крісом Редфілдом, залежно від вибору гравця), що обстежують наповнений ворожими зомбі і мутантами особняк. Кінцева мета гри – розгадати таємницю особняка і врятуватися з нього. При цьому деякі його частини спочатку недоступні – аби потрапити туди, потрібно розгадати головоломки, перемогти певних супротивників чи добути в іншій частині особняка ключові предмети, що дозволяють просунутися далі по грі.

Геймплей гри Resident Evil за персонажа Джил

Ігровий персонаж може переносити обмежену кількість предметів за раз, і кожен предмет займає одну клітинку в інвентарі персонажа. В особняку є кілька великих скринь, куди гравець може скласти непотрібні на даний момент речі. При цьому, якщо гравець поклав будь-який предмет в одну скриню, то він може взяти його вже з іншої. Також необхідно стежити за очками здоров'я – якщо вони знизяться до нуля, персонаж загине. Щоб відновити здоров'я, гравець повинен шукати в грі особливі предмети – спреї першої допомоги і трави різних кольорів: зелені, червоні і сині. Комбінуючи трави в різних комбінаціях, гравець може отримати посилені предмети, що відновлюють більше здоров'я або усувають отруєння.

Цікавий сюжет та крутий геймплей, в поєднанні з гнітючою атмосферою Ракун сіті дарував грі всесвітнє визнання. Вона стала одним із піонерів жанру та породила величезну кількість сиквелів та навіть адаптацій у кіно. Гра отримала оцінку у 8.2/10 від GameSpot та 91/100 від критиків й 9.0/10 від геймерів на metacritic.

Почесні згадки

Не всі круті ігри, що вийшли у 1996 році вдалося помістити до вибраних нами категорій як найкращі. До списку не потрапили, проте варті згадки наступні тайтли: