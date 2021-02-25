Поклонник Grand Theft Auto решил создать настоящую криминальную драму по мотивам 5 части. Интересно, что все съемки проходят именно в видеоигре GTA V.

Энтузиаст с никнеймом IceVip поделился первой серией своей криминальной драмы по мотивам видеоигры GTA V. Видео он выложил на собственном ютуб-канале, а за несколько дней его уже посмотрели почти 27 тысяч пользователей.

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Весь свой сериал он снимает на игровом движке GTA V, а сюжет полностью повторяет события, которые разворачиваются в этой видеоигре. Энтузиаст использовал различные графические модификации, а также убрал все элементы интерфейса. А для съемок он использует встроенный в GTA V редактор видео. Теперь можно ознакомиться с историей этих бандитов в виде настоящей криминальной драмы.

В первой серии IceVip воспроизвел пролог видеоигры GTA V, а завершается этот эпизод заданием под названием "Реквизиция". Также интересно, что энтузиаст использует различные реальные режиссерские приемы. Также IceVip поработал над музыкой в своем проекте. Он активно использует различные аудиозаписи, чтобы подчеркнуть напряжение или отчаяние главных героев.

Пользователям в сети очень понравилась такая работа, они уверены, что у автора получилось хорошо воссоздать атмосферу криминальной драмы. Также им понравилась работа IceVip с виртуальной камерой и различные эффекты, которые он использовал в этой адаптации. Некоторые геймеры посоветовали автору создать в будущем вестерн по мотивам Red Dead Redemption.

Отметим, что работа действительно очень масштабная, а ее автор потратил немало часов для реализации задуманного. Такой формат GTA V прекрасно подходит для людей старшего поколения или пользователей, которые не очень любят играть, но всегда хотели ознакомиться с интересными историями из мира видеоигр. Пока вышел только первый эпизод, но уже в ближайшее время появиться продолжение.

Первый эпизод криминального сериала по мотивам GTA V​ – видео