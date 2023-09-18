GTA 5 виповнилося 10 років: чого гра досягла за цей час

З моменту першого виходу гри Grand Theft Auto V у неділю, 17 вересня виповнилося вже 10 років. У вересні 2013 року гра з'явилася на платформах PlayStation 3 та Xbox 360.

Попри такий "поважний" вік, GTA 5 продовжує залишатися популярною серед геймерів і виходить на нових платформах. Та "довговічність" – далеко не єдине досягнення популярної гри.

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Досягнення за десятиліття GTA 5

У листопаді 2014 року GTA 5 вийшла на консолях PlayStation 4 та Xbox One, а лише у квітні 2015 на ПК з операційною системою Windows. Крім того, у березні 2022 року Grand Theft Auto V перевидали для сучасного покоління консолей – PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

За весь час видавець Take Two продав понад 185 мільйонів копій Grand Theft Auto V, з яких вдалося згенерувати понад 8 мільярдів доларів чистого доходу. Суттєву заслугу в довгому житті та прибутковості п'ятої гри серії має онлайн-версія, що отримала назву GTA Online.

До слова, саме до 10-річчя гри Rockstar Games анонсувала новий контент для GTA Online. Це три костюми, натхненні головними героями з GTA V, місії, зброю та автомобіль Bravado Hotring.