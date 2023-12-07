Відеоряд трейлера наповнений відсиланнями до реальних відео з Флориди. А один чоловік із татуйованим обличчям у тюремній робі Florida Joker вважає, що героя на відео змалювали точно з нього.

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Американець побачив "себе" в GTA 6

Florida Joker – це 30-річний Лоуренс Салліван, кадри з яким завірусилися у 2017 році. Його арештовували у Флориді у 2017, 2018 та 2022 роках. Втім, місцеві ЗМІ писали, що серед причин арештів "нічого серйозного".

Ви знаєте, що у них є цей персонаж з татуюваннями на обличчі, ви знаєте, ким вони надихнулися. Мною, просто подивіться на мене, Флорида Джокера, Маямі Джокера – ви знаєте, про що я говорю,

– розповів чоловік у соцмережах.

У своєму відео-зверненні Салліван запропонував Rockstar Games "обговорити" це питання. Втім, про що саме він бажає говорити – чоловік не уточнив.

Якщо Салліван прагне судитися, для нього це навряд закінчиться успіхом. Остання, хто подавала позов на студію за використання своєї зовнішності, була Ліндсі Лохан щодо GTA 5. Однак, після 4 років судової тяганини цей позов був відхилений.

Проте цілком імовірно, що чоловік прагне лише популяризувати свої соцмережі. Не дарма у своєму зверненні він постійно повторює власні псевдоніми.