Стрімінгові гіганти безкоштовно роздадуть тисячі копій GTA 6 – як отримати шанс на ключ

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Глядачі трансляцій зможуть безкоштовно отримати тисячі цифрових ключів для нової гри ще до її офіційного виходу, інформує 24 Канал.

Тисячі ключів за перегляд прямих ефірів на Kick та Twitch

Першою про проведення масштабної акції Sunset Reward Case оголосила платформа Kick.

Користувачі сервісу мають можливість виграти один із 10 000 цифрових кодів видання GTA 6 Ultimate Edition для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

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Для участі у розіграші глядачам потрібно лише дивитися будь-які прямі трансляції протягом 180 хвилин на день і відкривати спеціальну кейс-скриньку біля свого аватара.

Акція на платформі Kick стартувала 12 листопада і триватиме до 7 грудня. Кожен відкритий кейс дає шанс отримати код, проте виграш не є гарантованим.

Нові користувачі отримують один кейс одразу після завершення реєстрації. При цьому усі переможці отримають свої цифрові коди 19 листопада – у день офіційного релізу гри.

Паралельно про власні бонуси повідомила платформа Twitch під час церемонії відкриття TwitchCon San Diego. Представники сервісу запланували щоденні роздачі кодів GTA 6 від дня запуску гри і до кінця листопада.

Окрім самих ігор, глядачі зможуть отримати 6 тематичних смайликів та значків для чату за оформлення або дарування підписок.

На відміну від колег по цеху, Twitch не називає точного числа "безплатних" копій для геймерів.

Разом з тим така ініціатива вже викликала бурхливий ажіотає серед шанувальників віртуальних розваг і точно є гарним маркетинговим рішенням для обох платформ.