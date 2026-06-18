Чому бізнес капітулює перед відеогрою?

Майбутній реліз Grand Theft Auto 6 став не просто важливою подією для ігрової індустрії, а справжнім культурним викликом для корпоративного сектору. Ажіотаж навколо гри настільки високий, що окремі компанії вирішили офіційно припинити роботу в день її виходу. Зокрема, американський виробник автомобільних запчастин Burger Motorsports оголосив, що повністю зупинить операційну діяльність 19 листопада 2026 року, коли гра офіційно з'явиться на полицях магазинів. Про це повідомляє видання TheGamer.

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Компанія, яка здобула світову популярність завдяки виробництву тюнінг-систем JB4, пояснила своє рішення "безпрецедентним масштабом культурної події". Керівництво підприємства зіткнулося з масовими запитами на відпустки та потенційними конфліктами в робочому графіку. Аналіз ситуації показав, що підтримувати нормальний темп виробництва в таких умовах буде неможливо.

Burger Motorsports буде дотримуватися тимчасової загальнокорпоративної паузи в роботі у четвер, 19 листопада 2026 року,

– прокоментувало керівництво компанії в офіційному повідомленні для персоналу.

Причиною такого радикального кроку стала відвертість самих співробітників. Значна частина команди заздалегідь попередила менеджмент, що не зможе виконувати свої обов'язки в день релізу. Ситуація набула комічного, але водночас серйозного забарвлення, оскільки люди прямо заявили про свої плани "переїхати" у віртуальний світ гри.

Кілька членів команди вже повідомили керівництво, що вони будуть недоступні, поза зоною досяжності та/або "у Вайс-Сіті" протягом усього дня,

– заявив представник виробника в інстаграм-дописі.

Керівництво Burger Motorsports вирішило не боротися з фанатським захопленням, а очолити його. У компанії офіційно перелічили всі напрямки, робота яких буде призупинена, включаючи загальну продуктивність цехів. Відновити звичний робочий ритм планують лише після того, як персонал задовольнить свою першу цікавість до новинки.

В оголошенні жартівливо зазначено, що повернення до реальності очікують після того, як працівники завершать принаймні одну ігрову місію та завершать початкове дослідження відкритого світу.

Світ збожеволів через GTA 6

Подібна реакція бізнесу є цілком логічною, якщо зважати на загальне божевілля навколо Grand Theft Auto 6. Очікування гри супроводжується випадками, що межують із фанатизмом. Наприклад, деякі прихильники намагалися використовувати акустичне обладнання біля штаб-квартири Rockstar North в Единбурзі, сподіваючись за рівнем шуму в офісі вгадати дату виходу нового трейлера. В іншому випадку поліції навіть довелося виїжджати до офісу розробників через візит непроханих блогерів.

За прогнозами аналітиків, такі запобіжні заходи з боку роботодавців можуть стати масовими. Очікують, що лише в перші дні після виходу гру придбають понад 45 мільйонів користувачів.

Попри те, що Burger Motorsports стала першою компанією, яка публічно оголосила про вихідний, масштаби впливу релізу на світовий ринок праці можуть виявитися значно більшими.