Астрологія входить у чат: фанат GTA 6 вирахував дату виходу нового трейлера по планетах

Спільнота фанатів Grand Theft Auto 6 відома своєю винахідливістю, але останнє "дослідження" перевершило всі очікування. Один із гравців використав положення небесних тіл, простіше кажучи – астрологію, щоб вирахувати точний день, коли Rockstar Games опублікує довгоочікуваний трейлер.

Астрологія проти здорового глузду: як фанат вираховує дату виходу трейлера GTA 6?

Очікування Grand Theft Auto 6 перетворилося для геймерів на справжній квест із пошуку прихованих підказок. Минув уже рік з моменту виходу другого трейлера, який надав глибше уявлення про світ і сюжет майбутньої гри. Оскільки реліз заплановано на листопад 2026 року, прихильники серії з нетерпінням чекають на будь-які новини від розробників. Поки офіційні джерела мовчать, один із фанатів вирішив звернутися до зірок у прямому сенсі цього слова, пише Dexerto.

Користувач соціальної мережі Reddit під псевдонімом JalapenoPoppers24 провів неординарне дослідження. Ентузіаст витратив три місяці на те, щоб скласти графік положення планет для кожного виходу трейлерів Rockstar Games, починаючи з 2007 року.

Його аналіз охопив такі знакові проєкти, як GTA 4, Red Dead Redemption, GTA 5 та RDR2. Автор вивчав так звані "геоцентричні екліптичні довготи" для дев'яти класичних небесних тіл у моменти кожного офіційного анонсу. Простіше кажучи, він аналізував, як виглядали інші планети Сонячної системи відносно Землі, коли компанія публікувала свої відео.

Результати виявилися доволі специфічними. Дослідник виявив певні статистичні аномалії, які повторювалися впродовж останніх 19 років.

Плутон перебував у сузір'ї Стрільця під час 24 із 26 релізів трейлерів. Нептун був у Рибах у 19 випадках. Сонце знаходилося у Терезах, Скорпіоні або Тельці 58% часу, хоча випадковий розподіл мав би дати лише 25%,

– зазначає JalapenoPoppers24 у своєму звіті, якому навряд чи можна довіряти.

Також він звернув увагу на зближення Меркурія та Сонця: "Сполучення Меркурія та Сонця (у межах 8 градусів) з'являлося у 8 із 26 випадків, що становить третину вибірки для конфігурації, яка трапляється приблизно в 11% випадків протягом будь-якого року".

То коли ж вийде трейлер, на думку астролога з Reddit?

На основі цих даних ентузіаст присвоїв бали кожному дню в період з травня до кінця серпня 2026 року. Згідно з його розрахунками, ідеальний момент для анонсу настане зовсім скоро.

Найвищий бал за весь 123-денний період отримав четвер, 14 травня 2026 року – 12 із 16 можливих очок,

– стверджує автор.

Чому варто прислухатися до цієї дати?

Окрім астрологічних показників, ця дата має й деяке логічне підґрунтя, хоча й воно виглядає трохи спекулятивно. Як зазначає журналіст Натан Ворбі, 14 травня припадає на той самий день календаря, що й другий трейлер GTA 5, реліз якого Rockstar перенесла з 2 листопада на 14 листопада у 2012 році.

Однак виникає питання: навіщо розробникам звертати увагу на дати випуску попередніх трейлерів? Це не має великого сенсу, оскільки це не є якоюсь дійсно "сакральною" датою в світі GTA.

Чого ми взагалі чекаємо від GTA 6?

Очікування від виходу Grand Theft Auto 6 досягли такого рівня, що навіть професіонали галузі починають оперувати астрономічними цифрами. Майкл Даус, директор з видавництва студії Larian (розробника Baldur's Gate 3), висловив припущення, що нова кримінальна пісочниця стане визначальною грою для покоління PlayStation 5. На своїй сторінці в мережі Twitter він зазначив, що цей проєкт може повторити феноменальний шлях однієї з найпопулярніших ігор сучасності.

Це буде те саме, чим є Mario Kart для Switch, тільки GTA 6 для PS5. Я не здивуюся, якщо вона охопить 50 відсотків від 90 з лишком мільйонів користувачів PlayStation 5 протягом тижня,

– написав Майкл Даус.

Для контексту варто згадати, що Mario Kart 8 Deluxe, про яку він згадує, стала справжнім символом успіху Nintendo Switch, розійшовшись тиражем понад 70 мільйонів копій з моменту свого виходу у 2017 році.

Як пише видання GamesRadar, якщо прогноз Дауса справдиться, Rockstar Games зможе реалізувати близько 45 мільйонів копій гри лише за перші сім днів після релізу. Це виглядає цілком реалістично, враховуючи, що фанати чекають на продовження вже понад 13 років. Однак сам видавець застерігає, що сучасний ринок суттєво відрізняється від того, яким він був на момент запуску Grand Theft Auto 5.

Поведінка гравців дуже змінилася з часу виходу GTA 5. Те саме стосується і купівельної спроможності,

– додає Майкл Даус.

Він має рацію, адже сьогодні аудиторія має набагато ширший вибір завдяки передплатним сервісам, таким як PlayStation Plus та Game Pass. Крім того, загальна економічна ситуація робить покупку гри класу "AAA" за повною ціною серйозною інвестицією для багатьох користувачів. А ми ще й навіть не знаємо, скільки коштуватиме нова Grand Theft Auto 6.

Питання вартості гри залишається предметом палких дискусій:

Аналітики з Bank of America припускають, що ціна на GTA 6 повинна становити 80 доларів, що допоможе всій індустрії, яка зараз переживає не найкращі часи, підняти планку вартості проєктів.

Натомість генеральний директор Take-Two, Штраус Зельник, намагається заспокоїти аудиторію, зазначаючи, що їхнє завдання – пропонувати цінність, яка значно перевищує запитувану ціну. Хоча він і визнає, що підготовка до запуску такого масштабу змушує його нервувати "в мільярд разів більше", ніж під час будь-якого іншого релізу.

За деякими даними, Rockstar North витратила на розробку гри від одного до півтора мільярда доларів, прагнучи досягти справжньої досконалості. Якщо заплановане вікно релізу не зміститься, листопад 2026 року стане визначальним місяцем для всієї індустрії. Очікується, що вихід гри змусить багатьох людей масово брати лікарняні та відпустки, аби повністю зануритися у віртуальний світ Вайс-Сіті.