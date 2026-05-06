Астрология против здравого смысла: как фанат высчитывает дату выхода трейлера GTA 6?

Ожидание Grand Theft Auto 6 превратилось для геймеров в настоящий квест по поиску скрытых подсказок. Прошел уже год с момента выхода второго трейлера, который предоставил более глубокое представление о мире и сюжете будущей игры. Поскольку релиз запланирован на ноябрь 2026 года, поклонники серии с нетерпением ждут любых новостей от разработчиков. Пока официальные источники молчат, один из фанатов решил обратиться к звездам в прямом смысле этого слова, пишет Dexerto.

Пользователь социальной сети Reddit под псевдонимом JalapenoPoppers24 провел неординарное исследование. Энтузиаст потратил три месяца на то, чтобы составить график положения планет для каждого выхода трейлеров Rockstar Games, начиная с 2007 года.

Его анализ охватил такие знаковые проекты, как GTA 4, Red Dead Redemption, GTA 5 и RDR2. Автор изучал так называемые "геоцентрические эклиптические долготы" для девяти классических небесных тел в моменты каждого официального анонса. Проще говоря, он анализировал, как выглядели другие планеты Солнечной системы относительно Земли, когда компания публиковала свои видео.

Результаты оказались довольно специфическими. Исследователь обнаружил определенные статистические аномалии, которые повторялись в течение последних 19 лет.

Плутон находился в созвездии Стрельца во время 24 из 26 релизов трейлеров. Нептун был в Рыбах в 19 случаях. Солнце находилось в Весах, Скорпионе или Тельце 58% времени, хотя случайное распределение должно было бы дать только 25%,

– отмечает JalapenoPoppers24 в своем отчете, которому вряд ли можно доверять.

Также он обратил внимание на сближение Меркурия и Солнца: "Сочетание Меркурия и Солнца (в пределах 8 градусов) появлялось в 8 из 26 случаев, что составляет треть выборки для конфигурации, которая случается примерно в 11% случаев в течение любого года".

Так когда же выйдет трейлер, по мнению астролога с Reddit?

На основе этих данных энтузиаст присвоил баллы каждому дню в период с мая до конца августа 2026 года. Согласно его расчетам, идеальный момент для анонса наступит совсем скоро.

Самый высокий балл за весь 123-дневный период получил четверг, 14 мая 2026 года – 12 из 16 возможных очков,

– утверждает автор.

Почему стоит прислушаться к этой дате?

Кроме астрологических показателей, эта дата имеет и некоторое логическое основание, хотя и оно выглядит немного спекулятивно. Как отмечает журналист Натан Уорби, 14 мая приходится на тот же день календаря, что и второй трейлер GTA 5, релиз которого Rockstar перенесла со 2 ноября на 14 ноября в 2012 году.

Однако возникает вопрос: зачем разработчикам обращать внимание на даты выпуска предыдущих трейлеров? Это не имеет большого смысла, поскольку это не является какой-то действительно "сакральной" датой в мире GTA.

Чего мы вообще ждем от GTA 6?

Ожидания от выхода Grand Theft Auto 6 достигли такого уровня, что даже профессионалы отрасли начинают оперировать астрономическими цифрами. Майкл Даус, директор по издательству студии Larian (разработчика Baldur's Gate 3), высказал предположение, что новая криминальная песочница станет определяющей игрой для поколения PlayStation 5. На своей странице в сети Twitter он отметил, что этот проект может повторить феноменальный путь одной из самых популярных игр современности.

Это будет то же, чем является Mario Kart для Switch, только GTA 6 для PS5. Я не удивлюсь, если она охватит 50 процентов от 90 с лишним миллионов пользователей PlayStation 5 в течение недели,

– написал Майкл Даус.

Для контекста стоит вспомнить, что Mario Kart 8 Deluxe, о которой он упоминает, стала настоящим символом успеха Nintendo Switch, разойдясь тиражом более 70 миллионов копий с момента своего выхода в 2017 году.

Как пишет издание GamesRadar, если прогноз Дауса сбудется, Rockstar Games сможет реализовать около 45 миллионов копий игры лишь за первые семь дней после релиза. Это выглядит вполне реалистично, учитывая, что фанаты ждут продолжения уже более 13 лет. Однако сам издатель предостерегает, что современный рынок существенно отличается от того, каким он был на момент запуска Grand Theft Auto 5.

Поведение игроков очень изменилось со времени выхода GTA 5. То же касается и покупательной способности,

– добавляет Майкл Даус.

Он прав, ведь сегодня аудитория имеет гораздо более широкий выбор благодаря подписным сервисам, таким как PlayStation Plus и Game Pass. Кроме того, общая экономическая ситуация делает покупку игры класса "AAA" по полной цене серьезной инвестицией для многих пользователей. А мы еще и даже не знаем, сколько будет стоить новая Grand Theft Auto 6.

Вопрос стоимости игры остается предметом жарких дискуссий:

Аналитики из Bank of America предполагают, что цена на GTA 6 должна составлять 80 долларов, что поможет всей индустрии, которая сейчас переживает не лучшие времена, поднять планку стоимости проектов.

Зато генеральный директор Take-Two, Штраус Зельник, пытается успокоить аудиторию, отмечая, что их задача – предлагать ценность, которая значительно превышает запрашиваемую цену. Хотя он и признает, что подготовка к запуску такого масштаба заставляет его нервничать "в миллиард раз больше", чем во время любого другого релиза.

По некоторым данным, Rockstar North потратила на разработку игры от одного до полутора миллиардов долларов, стремясь достичь настоящего совершенства. Если запланированное окно релиза не сместится, ноябрь 2026 года станет определяющим месяцем для всей индустрии. Ожидается, что выход игры заставит многих людей массово брать больничные и отпуска, чтобы полностью погрузиться в виртуальный мир Вайс-Сити.