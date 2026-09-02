Rockstar рятує пальці та геймпади – у GTA 6 нарешті змінять незручне налаштування

Студія Rockstar Games зважилася на революційний крок у Grand Theft Auto 6, який суттєво полегшить життя мільйонам геймерів та змінить класичне керування у грі.

Розробники вирішили змінити традиційну схему керування, яка роками змушувала гравців буквально нищити свої контролери заради швидкого бігу персонажів, повідомляє Dexerto.

Ніяких більше зламаних кнопок

Замість звичного багаторазового швидкого натискання кнопки "X" на PlayStation або "A" на Xbox для прискорення персонажа, у новій частині франшизи гравці зможуть бігти простим затисканням лівого аналогового стіка. Таку класичну схему вже давно використовують інші популярні ігри.

Зміни в управлінні торкнулися не лише бігу, а й водіння автомобілів. Тепер ручне гальмо відповідатиме кнопці "X" або "A" замість звичних бамперів на геймпаді. Це рішення розробники ухвалили для того, щоб гравці могли вести прицільний вогонь прямо під час руху транспортного засобу. Подібну систему стрільби на ходу студія вже успішно випробувала в іншій своїй грі – Red Dead Redemption 2, де персонажі стріляли під час верхової їзди.

Новина про зміну розкладки кнопок викликала суперечливі емоції серед шанувальників франшизи. Багато гравців зраділи, оскільки постійні інтенсивні натискання кнопки "хрестик" у попередніх іграх компанії часто призводили до швидкого зносу контролерів і втоми пальців.

Проте знайшлися й ті, хто побоюється нової системи. Зокрема, деякі геймери хвилюються, що часте натискання на стік L3 може спровокувати проблему з дрифтом аналогів, через що доведеться купувати новий пристрій.

Я дуже сподіваюся, що розробники додадуть можливість змінити це в налаштуваннях, адже я занадто сильно звик швидко натискати на хрестик,

– прокоментував один із гравців у соціальній мережі X.

Отож, GTA 6 буде революційною не лише у питаннях системи розшуку поліції, а й керування.