Довгоочікувана Grand Theft Auto 6 обіцяє здійснити справжню революцію у жанрі бойовиків у відкритому світі. Однією з найцікавіших змін стане повністю перероблена система розшуку, яка зробить кожну зустріч із копами набагато небезпечнішою та змусить гравців ретельно планувати свої дії, йдеться на IGN.

Поліція стежить за вашим обличчям та гардеробом

У новій грі розробники суттєво ускладнили життя віртуальним злочинцям, адже правоохоронці тепер діють значно розумніше та навіть використовують сучасні методи стеження.

На відміну від попередньої частини франшизи, де шкалу розшуку обмежили п'ятьма зірками, розробники повернули класичні шість зірок розшуку для найзапекліших порушників.

Окрім них, під час погоні на екрані з'являтимуться до шести спеціальних іконок, більшість з яких показують, що саме поліцейські знають про втікачів.

Тепер охоронці правопорядку запам'ятовують зовнішність персонажів (зачіску, макіяж тощо), їхній одяг, автомобіль, зброю та навіть факт того чи вони діють разом як пара або ж поодинці. На додачу, злочинців можуть помітити камери спостереження.

Деякі з іконок / Фото Rockstar

Система розшуку в GTA 6 вимагає, щоб хтось став свідком злочину, або щоб спрацювала сигналізація, яка сповістить правоохоронців,

– прокоментував співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон.

Щоб скинути хвіст, гравцям доведеться виявляти неабияку винахідливість. Якщо розірвати прямий візуальний контакт із переслідувачами, білі зірки на екрані стануть червоними. Це означає, що копи припинили активне переслідування, але продовжують прочісувати околиці у пошуках підозрюваних за особливими прикметами.

У такій ситуації проста заміна автомобіля може врятувати життя. Коли герої змінюють транспортний засіб, іконка машини зникає з радара поліції, і патрульні авто можуть проїхати повз, не впізнавши втікачів. Також корисно розділитися, змінити одяг або просто одягнути бейсболку та сонячні окуляри, щоб збити правоохоронців із пантелику.

Також розробники наголошують, що іноді найкращим методом втечі буде заховатися у темних провулках, а не пробувати відірватися на авто.

Якщо ви отримаєте три зірки в місті, іноді може бути непросто втекти на транспорті, якщо це не надто швидкий автомобіль чи спортивний мотоцикл,

– додав Роб Нельсон.

Нові механіки змусять любителів хаосу діяти обережніше та зважувати кожен свій крок, перетворюючи звичайні погоні на справжню інтелектуальну дуель.