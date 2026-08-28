Долгожданная Grand Theft Auto 6 обещает произвести настоящую революцию в жанре боевиков с открытым миром. Одним из самых интересных изменений станет полностью переработанная система розыска, которая сделает каждую встречу с полицией гораздо опаснее и заставит игроков тщательно планировать свои действия, сообщает IGN.

Полиция следит за вашим лицом и одеждой

В новой игре разработчики существенно усложнили жизнь виртуальным преступникам, ведь правоохранители теперь действуют гораздо разумнее и даже используют современные методы слежки.

В отличие от предыдущей части франшизы, где шкала розыска была ограничена пятью звездами, разработчики вернули классические шесть звезд розыска для самых злостных нарушителей.

Помимо них, во время погони на экране будут появляться до шести специальных значков, большинство из которых показывают, что именно полицейские знают о беглецах.

Теперь стражи правопорядка запоминают внешность персонажей (прическу, макияж и т. д.), их одежду, автомобиль, оружие и даже то, действуют ли они вместе как пара или поодиночке. Кроме того, преступников могут заметить камеры наблюдения.

Некоторые из значков / Фото Rockstar

Система розыска в GTA 6 требует, чтобы кто-то стал свидетелем преступления или сработала сигнализация, которая оповестит правоохранителей,

– прокомментировал соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон.

Чтобы сбросить хвост, игрокам придется проявить немалую изобретательность. Если прервать прямой визуальный контакт с преследователями, белые звездочки на экране станут красными. Это означает, что полицейские прекратили активное преследование, но продолжают прочесывать окрестности в поисках подозреваемых по особым приметам.

В такой ситуации простая смена автомобиля может спасти жизнь. Когда герои меняют транспортное средство, иконка машины исчезает с радара полиции, и патрульные машины могут проехать мимо, не узнав беглецов. Также полезно разделиться, сменить одежду или просто надеть бейсболку и солнцезащитные очки, чтобы сбить правоохранителей с толку.

Кроме того, разработчики отмечают, что иногда лучшим способом побега будет спрятаться в темных переулках, а не пытаться уйти на машине.

Если вы получите три звезды в городе, иногда может быть непросто сбежать на транспорте, если это не слишком быстрый автомобиль или спортивный мотоцикл,

– добавил Роб Нельсон.

Новые механики заставят любителей хаоса действовать осторожнее и взвешивать каждый свой шаг, превращая обычные погони в настоящую интеллектуальную дуэль.