Разработчики решили изменить традиционную схему управления, которая на протяжении многих лет заставляла игроков буквально изнашивать свои контроллеры ради быстрого бега персонажей, сообщает Dexerto.

Больше никаких сломанных кнопок

Вместо привычного многократного быстрого нажатия кнопки "X" на PlayStation или "A" на Xbox для ускорения персонажа, в новой части франшизы игроки смогут бежать простым удержанием левого аналогового джойстика. Такую классическую схему уже давно используют другие популярные игры.

Изменения в управлении коснулись не только бега, но и вождения автомобилей. Теперь ручной тормоз будет привязан к кнопке "X" или "A" вместо привычных бамперов на геймпаде. Это решение разработчики приняли для того, чтобы игроки могли вести прицельный огонь прямо во время движения транспортного средства. Подобную систему стрельбы на ходу студия уже успешно опробовала в другой своей игре – Red Dead Redemption 2, где персонажи стреляли во время верховой езды.

Новость об изменении раскладки кнопок вызвала противоречивые эмоции среди поклонников франшизы. Многие игроки обрадовались, поскольку постоянные интенсивные нажатия кнопки "крестик" в предыдущих играх компании часто приводили к быстрому износу контроллеров и усталости пальцев.

Однако нашлись и те, кто опасается новой системы. В частности, некоторые геймеры беспокоятся, что частое нажатие на стик L3 может вызвать проблему с дрифтом аналогов, из-за чего придется покупать новое устройство.

Я очень надеюсь, что разработчики добавят возможность изменить это в настройках, потому что я слишком сильно привык быстро нажимать на крестик,

– прокомментировал один из игроков в социальной сети X.

Итак, GTA 6 станет революционной не только в вопросах системы розыска полиции, но и в управлении.