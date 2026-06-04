Фанат налаштував мікрофони на шум в офісі Rockstar, щоб першим знати про вихід трейлера GTA 6

Очікування Grand Theft Auto 6 перетворилося на справжній тест на витривалість для ігрової спільноти. Поки одні шукають підказки у фазах місяця чи звітах ритейлерів, інші вдаються до методів, що більше нагадують промислове шпигунство, намагаючись вирахувати дату виходу нового ролика за рівнем шуму в офісі розробників.

Акустичне полювання за новинами

Чи може гучність розмов у конференц-залі свідчити про швидкий вихід ігрового хіта? Користувач соціальної мережі Reddit під ніком u/Then-Pomegranate-625 стверджує, що саме так і є. Він заявив, що встановив спеціальне обладнання для акустичного моніторингу безпосередньо біля штаб-квартири Rockstar North в Единбурзі, пише видання TheGamer.

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Його метою є відстеження рівня децибелів, що виходять із приміщень, де зазвичай проводять наради. На думку ентузіаста, різкі стрибки гучності можуть означати, що співробітникам демонструють третій трейлер гри. Крім того, чим більше метужні й, відповідно, галасу, тим ближче до якоїсь важливої події.

Згідно з повідомленням "шпигуна", 3 червня 2026 року об 11:00 за британським літнім часом його обладнання зафіксувало суттєвий сплеск звукової активності. Користувач переконаний, що такий галас спричинило колективне захоплення працівників студії під час перегляду нових кадрів майбутнього ігрового блокбастера.

Втім, фахівці індустрії налаштовані скептично. Студія Rockstar відома своєю безпрецедентною таємністю, і лише обмежене коло топменеджерів зазвичай знає про точний час релізу промо-матеріалів. Шум міг бути викликаний чим завгодно: від святкування дня народження колеги до банального падіння важкого предмета на підлогу.

Попри те, що це виглядає вкрай надуманим, я б не став заперечувати, що фанати GTA 6 здатні на щось подібне,

– прокоментував репортер видання TheGamer Сем Вудс.

Люди сходять з розуму через GTA 6

Цей випадок – лише вершина айсберга у морі теорій змов навколо проєкту. Протягом останніх місяців спільнота перебуває у стані постійної напруги. У травні мережею поширилися чутки про помилкову розсилку від Best Buy, де нібито вказали дату передзамовлення. До цього фанати аналізували положення зірок на нічному небі в іграх Rockstar та вивчали оновлення в GTA Online, намагаючись знайти хоча б натяк на офіційні новини.

Ситуація навколо офісу розробників стає дедалі напруженішою. Крім акустичного стеження, з'явилися повідомлення про двох блогерів, які намагалися потрапити всередину будівлі Rockstar North, щоб здобути ексклюзивну інформацію. Їх затримали та передали правоохоронцям, проте такі інциденти свідчать про зростання нетерплячості серед аудиторії. Але розробники закликають гравців зберігати спокій, адже надмірна активність може призвести до небажаних наслідків.

Видавництво Take-Two, якому належить Rockstar, наразі зосереджене не лише на головному проєкті. У планах компанії на найближчі роки є випуск 6 ремейків та ремастерів. Водночас генеральний директор Take-Two нещодавно підтвердив, що розробка Grand Theft Auto 6 відстає від початкового графіка на понад рік через серію затримок.

Наразі важко сказати, чи дійсно біля офісу в Единбурзі стоять мікрофони, чи це чергова спроба привернути увагу в соцмережах. Проте очевидно, що очікування гри, яка має стати новим етапом у жанрі екшн-пригод у відкритому світі, змушує людей переходити межі звичайної цікавості.

Наразі офіційною датою релізу називають 19 листопада 2026 року.