Геймер відтворив трейлер GTA 6 в грі GTA 5: захопливе відео

У мережі тривають обговорення вражень від першого офіційного трейлера гри Grand Theft Auto 6. Частина шанувальників вирішили поділитися власним поглядом на трейлер.

Так, один з геймерів вирішив відтворити трейлер майбутньої гри, але використовуючи для цього Grand Theft Auto 5, якій уже 12 років. Вийшло доволі захопливо.

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Трейлер GTA 6 в GTA 5

Багато шанувальників буквально кадр за кадром вивчали перший офіційний трейлер GTA 6. Саме такий підхід і був потрібен, щоб знайти згадані локації в попередніх іграх і відтворити їх.

Створений фанатом трейлер починається точно так само, як справжній – з краєвидом заходу сонця над містом. Далі йде пенітенціарна установа Болінгброк в окрузі Лос-Сантос, схожа на ту, що ми бачили в трейлері GTA 6.

Незважаючи на стрибок поколінь між двома іграми, створений фанатами трейлер має просто неймовірний вигляд. Хоча неможливо зробити кожен кадр однаковим, він майже бездоганний.

Трейлер GTA 6 в GTA 5: дивіться відео

До слова, ще раніше геймер порівняв кадри трейлера GTA 6 з місцями в оригінальній GTA: Vice City. І схоже на те, що така тенденція буде лише продовжуватися.