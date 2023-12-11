Так, один из геймеров решил воспроизвести трейлер предстоящей игры, но используя для этого Grand Theft Auto 5, которой уже 12 лет. Получилось довольно увлекательно.

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Трейлер GTA 6 в GTA 5

Многие поклонники буквально кадр за кадром изучали первый официальный трейлер GTA 6. Именно такой подход и был нужен, чтобы найти упомянутые локации в предыдущих играх и воспроизвести их.

Созданный фанатом трейлер начинается точно так же, как настоящий – с видом на закат над городом. Далее следует пенитенциарное учреждение Боллингброк в округе Лос-Сантос, похожее на то, что мы видели в трейлере GTA 6.

Несмотря на скачок поколений между двумя играми, созданный фанатами трейлер имеет просто невероятный вид. Хотя невозможно сделать каждый кадр одинаковым, он почти безупречен.

Трейлер GTA 6 в GTA 5: смотрите видео

К слову, еще раньше геймер сравнил кадры трейлера GTA 6 с местами в оригинальной GTA: Vice City. И похоже, что такая тенденция будет только продолжаться.