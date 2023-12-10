Поклонник серии Grand Theft Auto сравнил кадры с трейлера шестой части с локациями GTA: Vice City 2002 года выпуска, и отличия действительно впечатляют.

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Целую декаду поклонники GTA терпеливо ждали, пока Rockstar хотя бы анонсирует следующую часть культовой серии.

И вот, когда наконец-то появился дебютный трейлер GTA 6, он отнюдь не разочаровал фанатов и за короткое время стал очагом многочисленных теорий и интересных наблюдений.

На волне хайпа, пользователь Reddit под ником Enough-Engineering41 решил сравнить изображения разных локаций с GTA: Vice City с их изображениями в трейлере GTA 6, события которого развернутся в обновленной версии того же города.

Фото с Reddit

На фотографиях видно, что игрок тщательно подбирал одинаковые локации, такие как Vice Beach, побережье с отелями или грузовой корабль, пришвартованный в гавани.

Фото с Reddit

Благодаря такому покадровому сравнению отчетливо виден невероятный скачок в графике, который не кажется чем-то странным, учитывая 20-летнюю разницу в возрасте между изображениями.

Фото с Reddit

Однако при этом это все лишь верхушка айсберга, поскольку в Rockstar подтвердили, что действие GTA 6 разворачивается в целом штате Леонида и выходит далеко за пределы самого лишь Вайс-Сити.

Фото с Reddit