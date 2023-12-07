Дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 оставил поклонникам немало тем для обсуждения и даже оживленных споров.

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Долгожданный ролик подтвердил немало слухов, которые уже несколько лет выныривали в сети.

К примеру, события проекта действительно будут происходить в вымышленном городе Вайс-Сити из прошлых частей серии. Кроме того, в GTA 6 будут два игровых персонажа: Люсия и ее бойфренд Джейсон, которые являются современной версией известной криминальной парочки – Бонни и Клайда.

После подробного исследования трейлера, фанаты Rockstar обратили внимание на небольшую деталь и поделились находкой с сообществом в соцсети X.

На скриншоте можно увидеть, что Люсия носит на лодыжке специальный датчик, который в реальном мире используется для отслеживания заключенных, находящихся под домашним арестом.

Интересная деталь в трейлере GTA 6 / Фото Take-Two

По мнению некоторых геймеров, эта деталь может оказать интересное влияние на игровой процесс в начале Grand Theft Auto 6.

Они указывают на то, что устройство на лодыжке Люсии может быть хорошим объяснением для постепенного представления локаций мира GTA 6. Вроде того, как в GTA San Andreas по ходу сюжета разблокировались новые города в дополнение к Лос-Сантосу.

К тому же трейлер GTA 6 показывает, как Люсия разговаривает с офицером исправительного учреждения, что может свидетельствовать о том, что игра начнется с домашнего ареста или какого-то условно-досрочного освобождения с ограничением передвижения.