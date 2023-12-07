Дебютний трейлер Grand Theft Auto 6 залишив шанувальникам чимало тем для обговорення та навіть жвавих суперечок.

Важливо PIN-UP Foundation доставив 97 тонн товарів першої необхідності у прифронтові міста за 7 місяців

Довгоочікуваний ролик підтвердив чимало чуток, які вже кілька років виринали в мережі.

Наприклад, події проєкту дійсно відбуватимуться у вигаданому місті Вайс-Сіті з минулих частин серії. Крім того, у GTA 6 будуть два ігрові персонажі: Люсія та її бойфренд Джейсон, які є сучасною версією відомої кримінальної парочки – Бонні та Клайда.

Після детального дослідження трейлера, фанати Rockstar звернули увагу на невелику деталь та поділилися знахідкою зі спільнотою у соцмережі X.

На скриншоті можна побачити, що Люсія носить на щиколотці спеціальний датчик, що у реальному світі використовується для відстеження ув'язнених, які перебувають під домашнім арештом.

Цікава деталь у трейлері GTA 6 / Фото Take-Two

На думку деяких геймерів, ця деталь може мати цікавий вплив на ігровий процес на початку Grand Theft Auto 6.

Вони вказують на те, що пристрій на щиколотці Люсії може бути гарним поясненням для поступового представлення локацій світу GTA 6. На кшталт того, як у GTA San Andreas по ходу сюжету розблоковувалися нові міста на додачу до Лос-Сантоса.

До того ж трейлер GTA 6 показує, як Люсія розмовляє з офіцером виправної установи, що може свідчити про те, що гра почнеться з її домашнього арешту чи якогось умовно-дострокового звільнення з обмеженням пересування.