Ентузіаст відтворив другий трейлер GTA 6 у GTA 5 – що з цього вийшло

Шанувальник франшизи Grand Theft Auto спробував відтворити другий трейлер довгоочікуваної GTA 6 у грі-попередниці. У результаті кумедне відео стало вірусним у соцмережі X.

Ентузіаст відтворив трейлер GTA 6 у GTA 5 і результат неабияк вразив та насмішив користувачів соцмережі X, повідомляє 24 Канал.

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Кумедна пародія показує невпинний прогрес індустрії

У той час поки інсайдер поділився новими подробицями про розробку GTA 6, у соцмережі X (колишній Twitter) акаунт GTA 6 Alerts опублікував ролик авторства геймера під ніком guimazr, в якому той спробував відтворити другий трейлер GTA 6 у її грі-попередниці.

Цей амбітний проєкт викликав бурхливу реакцію серед користувачів, набравши майже мільйон переглядів всього лише за добу.

У відео, яке триває 2 хвилини 40 секунд, автор намагався максимально точно відтворити сцени з офіційного трейлера GTA 6, додавши до нього чимало гумористичних елементів.

Зокрема, роль Люсії Камінос отримав Тревор, а Джейсоном Дювалем виступив Майкл.

Кумедне відео: перегляньте ролик

Також у порівнянні з оригіналом відео демонструє який величезний прогрес зробила ігрова індустрія та студія Rockstar зокрема.

Нагадуємо, що реліз Grand Theft Auto 6 заплановано на 26 травня 2026 року на PS5 та Xbox Series X.