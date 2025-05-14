Ентузіаст відтворив другий трейлер GTA 6 у GTA 5 – що з цього вийшло
- Ентузіаст відтворив другий трейлер GTA 6 у GTA 5, додавши гумористичні елементи, і відео стало вірусним у соцмережі X.
- Проєкт, створений гравцем під ніком guimazr, набрав майже мільйон переглядів за добу, демонструючи прогрес ігрової індустрії.
- Реліз Grand Theft Auto 6 заплановано на 26 травня 2026 року на PS5 та Xbox Series X.
Шанувальник франшизи Grand Theft Auto спробував відтворити другий трейлер довгоочікуваної GTA 6 у грі-попередниці. У результаті кумедне відео стало вірусним у соцмережі X.
Ентузіаст відтворив трейлер GTA 6 у GTA 5 і результат неабияк вразив та насмішив користувачів соцмережі X, повідомляє 24 Канал.
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Кумедна пародія показує невпинний прогрес індустрії
У той час поки інсайдер поділився новими подробицями про розробку GTA 6, у соцмережі X (колишній Twitter) акаунт GTA 6 Alerts опублікував ролик авторства геймера під ніком guimazr, в якому той спробував відтворити другий трейлер GTA 6 у її грі-попередниці.
Цей амбітний проєкт викликав бурхливу реакцію серед користувачів, набравши майже мільйон переглядів всього лише за добу.
У відео, яке триває 2 хвилини 40 секунд, автор намагався максимально точно відтворити сцени з офіційного трейлера GTA 6, додавши до нього чимало гумористичних елементів.
Зокрема, роль Люсії Камінос отримав Тревор, а Джейсоном Дювалем виступив Майкл.
Кумедне відео: перегляньте ролик
Також у порівнянні з оригіналом відео демонструє який величезний прогрес зробила ігрова індустрія та студія Rockstar зокрема.
Нагадуємо, що реліз Grand Theft Auto 6 заплановано на 26 травня 2026 року на PS5 та Xbox Series X.