Реліз Grand Theft Auto 6, раніше перенесений на травень 2026 року, може відбутися ще пізніше. Інсайдер, який раніше давав правдиві прогнози щодо проєктів PlayStation, повідомляє про ще одну можливу затримку. Також з’явилася інформація про проблеми з розробкою та очікувану вартість гри.

Чому вихід гри можуть знову відкласти?

Згідно з новою інформацією від інсайдерки Millie A, всередині Rockstar Games обговорюють перенесення релізу GTA 6 з травня на вересень 2026 року, хоча рішення поки що остаточно не прийняте. Раніше цей же обліковий запис у соцмережі X надавав правдиву інформацію щодо гри про Росомаху та Lego 2K Drive ще до їхніх анонсів, тож у шанувальників є привід непокоїтися, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Чутки про затримку підкріплюються повідомленням від одного з користувачів форуму по GTA під ніком GameRoll. Він заявив, що п'ятий розділ гри нібито перебуває у "виробничому пеклі", і значну частину контенту довелося вирізати для повної переробки. Втім, GameRoll сам закликав ставитися до цієї інформації з обережністю, оскільки його джерелом є лише друг одного з розробників Rockstar.

На тлі чуток про затримку Grand Theft Auto 6 є й хороші новини. Millie A повідомляє, що Rockstar не планує продавати стандартне видання гри за підвищеною ціною. Очікується, що базова версія GTA 6 коштуватиме стандартні 70 доларів, що відповідає ціновій політиці інших великих видавців, таких як EA та Xbox. Крім стандартного, плануються видання Deluxe за 90 доларів і Premium за 110 доларів Власники Deluxe отримають ранній доступ до нового GTA Online, а покупці Premium – ще більш ранній.

Версія для ПК, за чутками, з'явиться не раніше кінця 2027 або весни 2028 року. Інсайдерка Millie A пояснює свою обізнаність у справах Rockstar тим, що вже плануються комплекти консолей PS5/Pro з грою та різноманітні промоакції після її виходу.