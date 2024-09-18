GTA 6 продовжує встановлювати специфічний рекорд, якому не радіє жоден шанувальник Rockstar

Шанувальники Rockstar продовжують вести відлік специфічного рекорду, яким може похвалитися Grand Theft Auto 6. Щоправда, ніхто з геймерів йому аж ніяк не радіє.

З моменту дебютного трейлера пройшло добрячих 9 місяців, але нової інформації про гру все ще немає.

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Специфічний рекорд починає нервувати шанувальників

Саме ця пауза між офіційними трейлерами проєкту чи бодай новинами про нього стала рекордом для Rockstar і він постійно збільшується, підмітили у Dexerto.

На момент написання матеріалу студія зберігає мовчанку щодо GTA 6 вже 289 днів, що значно довше аніж у випадку з будь-яким її проєктом до цього.

Наприклад, розрив між роликами про GTA 5 складав 253 дні, а у випадку з Red Dead Redemption 2 – всього лиш 214 днів.

Вони дійсно попередили нас тим трейлером. Кохання – це довга-довга дорога,

– пожартував один з фанатів GTA у мережі, маючи на увазі використання у ролику пісні "Love Is a Long Road".

Отож, з кожним днем цей "цікавий" рекорд Rockstar лише збільшується, а на фоні чуток про можливе перенесення гри збільшується і кількість сивого волосся у найвідданіших шанувальників студії.

Тож, сподіваємося, що розробники врешті змилуються над геймерами та потішать новою порцією інформації про найочікуванішу відеогру десятиліття.