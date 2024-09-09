Хоча офіційно очікувалося, що гра вийде восени 2025 року для PlayStation 5 і Xbox Series X/S, джерела раніше натякали на можливу затримку, інформує Games 24.

А тим часом Гравці заплатили додаткові гроші за ранній доступ до гри, але тепер не можуть її запустити

Тепер же інсайдер під ніком billsyliamgta стверджує, що Rockstar Games прийняла рішення перенести реліз на першу половину 2026 року. Ця інформація ґрунтується на інсайдах від розробників двох студій Rockstar.

На додаток до відкладеного консольного релізу, billsyliamgta зазначив, що хоч Rockstar офіційно не підтвердила реліз гри на ПК, він, ймовірно, відбудеться через 12-18 місяців після запуску консолі, а це означає, що гравці на ПК можуть не побачити GTA VI до 2027 року.

Що відомо про GTA VI

Дія гри розгортатиметься у вигаданому штаті, натхненному Флоридою, відомому як Леонідас, і розповідатиме про життя двох злочинців, Джейсона та Люсії.

GTA VI: дивіться трейлер

Як повідомляється, затримка виходу ПК-версії пов'язана зі складним процесом оптимізації гри для різних платформ, на що раніше натякав колишній аніматор GTA V і Red Dead Redemption Майк Йорк (Mike York).

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Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зелнік (Strauss Zelnick) також прокоментував невизначеність навколо ПК-версії під час конференції на початку цього року, але не став називати конкретні терміни.