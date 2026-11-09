GTA 6 підготувала для вас десятки трофеїв і досягнень

Adv

Що відомо про кількість трофеїв?

Інформацію про кількість нагород у грі оприлюднили в соцмережах, пише Insider Gaming. Гра стартує 19 листопада. Видання зазначає, що в Grand Theft Auto 6 найбільше побічного контенту за всю історію серії, а її світ величезний. За даними видання, це може бути й найдовша сюжетна кампанія франшизи.

Скільки це порівняно з попередніми іграми?

GTA 5 на старті мала 51 трофей і досягнення, а в Red Dead Redemption 2 їх було 52. Перевага невелика, але вона є. До речі, у GTA 5 з часом їх стало 78: нові нагороди з'являлися разом із контентом GTA Online. З GTA 6 може статися те саме. Також не виключено, що гра стане першою в серії з часів GTA 4, яка отримає розширення для одиночної кампанії.

Rockstar Games у нещодавньому інтерв'ю розповіла, що прагне максимального занурення, щоб гравці наче жили всередині GTA 6. За словами Insider Gaming, це, імовірно, найщільніша гра серії за всю історію.

Чи буде платиновий трофей?

Тим, хто захоче пройти гру на 100 відсотків, є чого чекати. Дані свідчать, що в GTA 6 буде і платиновий трофей, і досягнення Mythic. Це новий рівень, який Xbox запровадив для гравців, що проходять ігри до кінця.

Коли вийде гра?

GTA 6 вийде на Xbox Series X/S та PlayStation 5. Завантажувати гру наперед можна буде в усьому світі з 10 листопада.