Інсайдер розсекретив першу знаменитість, що з'явиться у GTA 6

Надійний інсайдер розкрив деталі однієї з місій майбутньої Grand Theft Auto 6, де на геймерів очікуватиме поява американської знаменитості.

Rockstar Games продовжують мовчанку щодо найочікуванішої гри в історії індустрії, але це не заважає новим витокам та чуткам щотижня з'являтися у мережі, повідомляє 24 Канал.

Популярний репер з'явиться у GTA 6?

Остання з чуток надійшла від надійного ігрового журналіста під псевдо HipHopGamer, який ексклюзивно поділився з виданням PC Gamer деталями побічної місії з майбутнього проєкту.

Точніше, однією деталлю. А саме, інсайдер розповів, що в GTA 6 буде "спеціальна побічна місія з відомим репером, який випадково пустив кров CM Punk".

Якщо ви не розумієте про що мова, то й не дивно, адже це суто американська зіркова "кухня".

CM Punk – це відомий реслер федерації WWE, який зіграв у фільмі "Нічний патруль" 2025 року випуску. В одній зі сцен, його героя поранив репер Фредді Гіббс і саме він з'явиться в довгоочікуваній грі Rockstar, повідомляє Gamerant.

Інсайдер не розкрив жодних додаткових подробиць про місію, але наостанок заявив, що бачив Grand Theft Auto 6 в дії і що світ ще не бачив відеогри такого рівня.

