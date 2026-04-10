Rockstar Games продовжують мовчанку щодо найочікуванішої гри в історії індустрії, але це не заважає новим витокам та чуткам щотижня з'являтися у мережі, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги Uncharted 5 могла вже бути в роботі – інсайдер розкрив те, про що мовчали роками
Популярний репер з'явиться у GTA 6?
Остання з чуток надійшла від надійного ігрового журналіста під псевдо HipHopGamer, який ексклюзивно поділився з виданням PC Gamer деталями побічної місії з майбутнього проєкту.
Точніше, однією деталлю. А саме, інсайдер розповів, що в GTA 6 буде "спеціальна побічна місія з відомим репером, який випадково пустив кров CM Punk".
Якщо ви не розумієте про що мова, то й не дивно, адже це суто американська зіркова "кухня".
CM Punk – це відомий реслер федерації WWE, який зіграв у фільмі "Нічний патруль" 2025 року випуску. В одній зі сцен, його героя поранив репер Фредді Гіббс і саме він з'явиться в довгоочікуваній грі Rockstar, повідомляє Gamerant.
Інсайдер не розкрив жодних додаткових подробиць про місію, але наостанок заявив, що бачив Grand Theft Auto 6 в дії і що світ ще не бачив відеогри такого рівня.
Що відомо про реліз GTA 6?
Вихід довгоочікуваної гри Rockstar призначено на 19 листопада 2026 року.
Проєкт з'явиться на консолях сучасного покоління – PS5 та Xbox Series X.
Наразі достеменно невідомо чи планується випуск гри на ПК, одначе студія традиційно випускає свої проєкти на цій платформі через рік-два після релізу на консолях.