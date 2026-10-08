Що розробники кажуть про масштаб гри?

Нельсон розповів про це в інтерв'ю. За його словами, контенту в грі вже так багато, що навіть він сам постійно натрапляє на речі, яких раніше не бачив і не чув, пише Dexerto.

Гра настільки велика, що я не певен, чи є в команді хтось, хто знає її всю. Там дуже багато всього, дуже багато діалогів постійно потрапляють в білд,

– прокоментував співкерівник Rockstar North Роб Нельсон.

Нельсон описав випадок під час ігрової сесії. Він їхав пограбувати магазин, коли повз паркування проїжджав Джейсон і запропонував інше завдання. Нельсон раніше не чув цієї репліки, тому змінив маршрут. Він зізнався, що приємно здивувався, коли Джейсон згадав штрафмайданчик для евакуйованих авто, і подумав, що там теж можна спробувати свої сили.

Чому варто виходити за межі сюжету?

Rockstar уже казала, що сюжетні місії не проведуть гравців через усю велику мапу. Решту світу доведеться відкривати самостійно поза основними завданнями. Нельсон порівняв це з Red Dead Redemption 2, у якій, за його словами, є ціле окреме життя поза основною історією. GTA 6 у цьому дуже схожа на неї.

Він пояснив, що багато речей гравці знаходитимуть випадково, адже студія не підказує їх цілями, мітками чи значками на мапі.

Якщо витратите трохи часу на дослідження, вас винагородять, і дуже щедро. Це велика мапа, дуже велика,

– сказав Нельсон.

Раніше ЗМІ писали, що в грі буде понад 170 видів тварин. Також гравцям пропонують різні активності, зокрема каякінг, підводне плавання та міні-гольф.

Нельсон розповів і про те, як прості пограбування можуть розвиватись у втечу від поліції, яка нагадує ретельно прописану сюжетну сцену. Напарник сидить за кермом, а гравець стріляє в переслідувачів. Прострілені шини призводять до аварій, і розбиті авто блокують дорогу тим, хто їде позаду. Втеча може навіть закінчитися тим, що напарник в останню мить випередить потяг і відріже переслідування.

За словами Нельсона, такі моменти можуть здаватися справжньою сюжетною місією, що для студії є зовсім новим досвідом.