GTA 6 майже заблокували в одній країні – цензори голосували тричі

Довгоочікуваний блокбастер Grand Theft Auto 6 опинився на межі офіційної заборони в одній з країн Азії. Що стало причиною палких дискусій серед цензорів – у матеріалі.

Ігровий цензурний комітет Південної Кореї тричі збирався на засідання та проводив палкі дебати, перш ніж видати віковий рейтинг грі Rockstar, повідомляє Inven.

Чому цензори висунули претензії до GTA 6

Головною причиною суперечок між регуляторами стала не жорстокість чи наркотики, а систематична поява оголених чоловічих геніталій у фонових сценах гри без сексуального контексту.

Учасники Рейтингового комітету ігрового контенту (GCRB) наголосили, що подібний контент трапляється у грі надто часто.

Оголення геніталій не заборонено повністю, але воно ніколи раніше не з'являлося так часто без контексту,

– прокоментував член Рейтингового комітету ігрового контенту Південної Кореї.

Перше голосування регуляторів відбулося 10 вересня 2026 року та завершилося нічиєю 3:3 між рішенням про допуск для дорослих і повною відмовою в класифікації, що заблокувало б вихід гри на ринок країни.

На той момент цензори навіть не мали робочої збірки гри через суворі вимоги безпеки розробників. Отримавши білд 28 вересня, комітет відклав остаточний вердикт для тривалого тестування.

Врешті, під час третього засідання 16 жовтня 2026 року комітет ухвалив підсумкове рішення більшістю голосів 8 проти 1 на користь вікового рейтингу "19+".

Фінальний трейлер гри: дивіться відео

Реліз гри запланували на 19 листопада 2026 року, і південнокорейські геймери зможуть отримати проєкт одночасно з усім світом, але були на межі того, щоб опинитися поза бортом цієї епохальної події.