Нарешті вийшла Grand Theft Auto 6, і в ній знайшовся жарт про те, як довго розробники робили гру. Він також натякає на минуле та майбутнє серії.

Що це за жарт і де його шукати?

Жарт ховається в Snapmatic, внутрішньоігровій соціальній мережі, схожій на Instagram. Її можна знайти на телефонах головних героїв, Джейсона та Люсії, пише Kotaku. У мережі сотні дописів, відео й коментарів. У процесі проходження гри з'являються нові, у яких люди реагують на події сюжету GTA 6, діляться мемами, теоріями змов, смішними відео та іншим випадковим непотребом.

Якщо заглянути в Snapmatic на ранньому етапі гри, можна знайти допис зі скаргою. Його автор пише: "Це божевілля, що гра Barnyard Blue вийшла раніше, ніж Race and Chase 7".



У Grand Theft Auto 6 є жарт про GTA 7 / Скриншот Kotaku

У сюжеті GTA 6 назва Barnyard Blue належить вигаданому мультфільму, за яким начебто і вийшла гра у світі Леоніди.

Race and Chase – це відсилання до початкової назви самої Grand Theft Auto. Перш ніж оригінальна гра з виглядом зверху стала такою, якою ми її знаємо, вона замислювалася як проєкт, де гравці мали б гасати вулицями як стрітрейсери або ловити таких водіїв у ролі поліцейських. Звідси й назва Race'n'Chase. З розвитком ідеї змінювалася й назва.

Нарешті, формулювання про те, що щось вийшло раніше, є відомим і досить давнім мемом. У нашому реальному світі фанати GTA так часто жартували, коли якась подія ставалася раніше, ніж вийшла GTA 6, оскільки очікування нової частини від Rockstar затягнулося на цілих 13 років.

Тож схоже, що персонажі у світі GTA 6 давно чекають на нову Race and Chase, але вона все ніяк не вийде. Дуже ймовірно, що Race and Chase 7 натякає на GTA 7. Тим більше, що розробники про неї вже періодично згадують.

Race and Chase згадують не вперше

У GTA Online гравці можуть знайти й пограти в три варіанти аркадної гонки з назвою Race and Chase. Якщо припустити, що це перші три гри серії, то четверта й п'ята частини, імовірно, вивели франшизу за межі простої аркадної гонки. Вони стали чимось достатньо великим, щоб люди з нетерпінням чекали на Race and Chase 7.