Дуже дорого

Майкл Пахтер каже, що така ціна матиме компенсацію, бо Take-Two може натомість "винагородити великою кількістю внутрішньоігрової валюти, яку можна буде витратити в GTA Online. Він посилається на схожий приклад Call of Duty Warzone та Call of Duty Mobile, які інтегрували онлайн-гру з базовою версією, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

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У випадку Activision інтеграція призвела до 40% збільшення продажів преміум-версії Call of Duty. У випадку Take-Two ми вважаємо, що успішна інтеграція GTA Online та GTA VI може призвести до підвищення ціни на преміум-версію до 100 доларів,

– написав Майкл Пахтер.

Варто зазначити, що це вже не вперше в мережі можна знайти розмови про різкий стрибок ціни на GTA VI. Кілька місяців тому всю ігрову спільноту сколихнула стаття, в якій стверджувалось, що після виходу гри від Rockstar також подорожчають усі інші ігри. Начебто видавці та розробники сподіваються, що GTA 6 коштуватиме від 80 доларів і більше, а оскільки вона є своєрідним лідером, законодавцем моди й тенденцій, то це дозволить іншим посилатися на її приклад у формуванні вищих цін на власні проєкти.

Ми вже маємо такий приклад: у серпні 2020 року було оголошено, що NBA 2K21 від Take-Two стане першою грою поточного покоління за ціною 70 доларів, а інші видавці миттєво наслідували цей приклад.

За 70 доларів зараз продається нова Civilization VII, що в гривнях становить 2 887 гривень. Але в Україні вона доступна за ціною навіть вищою – 2 999 гривень. Deluxe Edition коштує 4 299 гривень, що становить більше 100 доларів.

Ціна в 100 доларів за GTA означає, що гра в Україні коштуватиме не менше 4 120 гривень.

Компанія цілком може не боятися провалу через високу ціну, адже Grand Theft Auto є буквально найпопулярнішою серією ігор у світі. Наприклад, Grand Theft Auto 5 після запуску в 2013 році досягла 1 мільярда доларів у роздрібних продажах швидше, ніж будь-який розважальний реліз в історії. Зараз вона продалась у кількості 210 мільйонів копій. З новою частиною, якою б не була її ціна, варто чекати чогось схожого, якщо не кращого.

Rockstar готується до запуску Grand Theft Auto 6 для PS5 та Xbox Series X/S. Минулого місяця Take-Two заявила, що гра все ще планується на осінь 2025 року.