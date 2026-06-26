Чим сюжет GTA 6 нагадуватиме RDR 2 – Rockstar підтвердили важливу деталь

Перелік відмінностей Ultimate Edition GTA 6 від стандартного видання виказав важливу деталь сюжету майбутньої гри. Вона нагадуватиме інший проєкт Rockstar – Red Dead Redemption 2.

Будь-яка новина про Grand Theft Auto 6 все ще стає справжнім "ексклюзивом", оскільки Rockstar продовжують мовчанку про особливості гри, навіть попри відкриття її продажів, інформує 24 Канал.

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Як GTA 6 нагадає RDR 2?

13 років минуло з моменту виходу останньої частини в серії, тож фанати з нетерпінням очікують на будь-які нововведення, які принесе майбутнє продовження.

Відтоді як у мережі з'явилася ціна на різні видання гри, геймери почали дискутувати чи вартуватиме GTA 6 грошей які за нею просять.

За цими суперечками загубилася важлива інформація, що закралася в описі Ultimate Edition. Зокрема, один рядок звідти ненавмисно розкрив ключову деталь побудови історії гри.

Як говорять розробники, обіцяні ними "бонуси" для власників дорожчої версії "пронизують усі аспекти історії Джейсона та Люсії, а нові предмети відкриваються після кожного нового розділу".

Найважливішим словом є "розділ", що означає, що "шістка" отримає схожість з Red Dead Redemption 2, де головний сюжет було поділено на глави, які поступово розкривали не лише деталі історії, але й деякі ігрові механіки та регіони.

Цікаво, що усі попередні ігри серії Grand Theft Auto не мали подібної системи, тож GTA 6 стане першою в цьому плані.

Затестити нововведення власноруч власники консолей Xbox Series X|S та PS5 зможуть вже 19 листопада 2026 року.