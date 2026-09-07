Нова система зброї у GTA 6 розлютить багатьох геймерів – скільки стволів дозволять мати при собі

Ера, коли головні герої серії GTA могли непомітно дістати ракетну установку чи важкий кулемет із задньої кишені джинсів, остаточно відходить у минуле. GTA 6 впровадить нову систему.

Розробники довгоочікуваного блокбастера вирішили зробити ще один серйозний крок у бік реалізму, кардинально змінивши систему носіння зброї, повідомляє ютубер TGG.

Чотири стволи та жодної фантастики

У новій частині франшизи гравці більше не зможуть носити із собою цілий арсенал. Головні дійові особи, Джейсон і Люсія, тепер матимуть при собі лише два пістолети прихованого носіння та дві "довгі" гвинтівки.

При цьому розробники не дозволять вішати обидва автомати на спину: один ствол висітиме за плечима, а іншу зброю герої триматимуть у руках.

Озброєність героїв безпосередньо впливатиме на поведінку оточення. Якщо ви просто розгулюєте містом із гвинтівкою за спиною, перехожі сприймуть це спокійно. Однак, якщо Джейсон чи Люсія візьме автомат у руки, люди навколо почнуть виявляти занепокоєння, уникатимуть контакту та потроху тікатимуть геть.

Поліцейські у такому разі спочатку зроблять попередження, а якщо ви наведете на когось приціл або візьмете зброю обома руками напоготові, ситуація миттєво переросте у відкритий конфлікт.

Все це вплине на репутацію персонажа, адже раніше також повідомлялося, що шкала моралі у GTA 6 дозволить гравцям стати невиправними злочинцями.

Повний розбір нової системи від блогера: дивіться відео

Однак що ж буде з розмаїттям зброї, яка представлена в грі? Відтепер транспортні засоби виконуватимуть роль повноцінних мобільних сейфів для зброї. Гравці зможуть покласти свої довгі стволи у будь-яке авто, яке вони викрадуть на вулиці.

Проте, лише особистий автомобіль героя зберігатиме весь накопичений арсенал на постійній основі, тоді як випадковий транспорт втратить зброю після того, як ви його залишите.

Подібне обмеження змусить геймерів ретельніше планувати кожне пограбування чи перестрілку, вибираючи лише найнеобхідніше спорядження для конкретної місії.

Окрім зміни роботи арсеналу, розробники повністю переписали відчуття від стрільби. Кожна одиниця зброї тепер має набагато сильнішу віддачу та відчутну вагу, тому гравцям доведеться частіше стріляти короткими чергами для збереження точності.

Автоматичне прицілювання за замовчуванням вимкнули, хоча автори залишать можливість налаштувати його рівень у меню. Також розробники додали унікальну механіку взаємодії: Джейсон і Люсія тепер можуть буквально підходити один до одного та передавати зброю з рук у руки під час бою.