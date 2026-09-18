Грандіозний реліз GTA 6 розіб'ють на частини – коли чекати онлайн-режим

Rockstar опосередковано підтвердила, що GTA 6 вийде без мультиплеєра, а шанувальникам онлайн-режиму доведеться зачекати ще трохи.

Реліз довгоочікуваної гри Grand Theft Auto 6 відбудеться 19 листопада 2026 року, однак сюжетний режим з'явиться без мережевої гри, інформує Bloomberg.

Коли чекати на онлайн-режим GTA 6

Розробники вирішили розділити вихід одиночної кампанії та онлайн-режиму, змусивши фанатів чекати на мультиплеєр значно довше.

Під час останньої зустрічі акціонерів компанія Take-Two Interactive підтвердила, що випустить Grand Theft Auto 6 19 листопада 2026 року як виключно однокористувацький проєкт для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Видавці наголосили, що продовжуватимуть підтримку існуючої GTA Online і після виходу нової частини, підтвердивши відсутність мультиплеєра на старті.

Додаткові деталі розкрив генеральний директор стрімінгової платформи Twitch Ден Кленсі під час візиту на Tokyo Game Show 2026, зазначивши, що розробники випустять мережевий режим лише у 2027 році, повідомляє Dexerto.

Керівник Twitch пояснив, що особисто провів тривалі переговори з представниками студії Rockstar Games щодо їхніх планів та інтеграції творців контенту. За його словами, розробники навмисно тримають паузу перед випуском онлайн-складової, щоб створити другу хвилю ажіотажу навколо проєкту .

Ви побачите великий сплеск інтересу з виходом GTA 6, але ще більший стрибок відбудеться наступного року, коли розробники запустять мультиплеєр,

– прокоментував Кленсі.

Серед інших причин такого рішення називають бажання зосередити всі ресурси студії на доведенні до ідеалу саме сюжетної кампанії. Чи дасть це свої плоди, побачимо вже за кілька місяців, а поки що геймери вже отримали список артистів, які стали частиною масштабного саундтреку GTA 6.