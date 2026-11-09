Гравці заощадять сотні гігабайтів – GTA 6 Online отримає функцію, якої бракувало в GTA 5

Схоже, що Rockstar вирішила суттєву проблему GTA 5 Online. Новий підхід до онлайн-режиму GTA 6 дозволить заощадити дисковий простір геймерів.

Вихід Grand Theft Auto 6 змусить геймерів "почистити" свої консолі через велетенський розмір гри. Разом з тим у файлах майбутнього тайтлу фахівці знайшли важливу відмінність від GTA 5, яка дозволить більш ефективно керувати вільним місцем на накопичувачі, інформує gamesradar+.

Як Rockstar подбає про місце на ваших дисках

Команда аналітиків PlayStation Game Size звернула увагу на технічну структуру даних у попередньому завантаженні тайтлу, де файл інсталяції займає близько 212 гігабайтів.

Водночас відомий інсайдер під ніком Tex2 дослідив архітектуру файлів і виявив ключове нововведення – Rockstar Games вирішила розділити ресурси сюжетної кампанії та мережевого компонента.

На відміну від GTA 5, де всі елементи утворювали єдиний нероздільний масив, у новій частині гравці зможуть самостійно обирати, яку саме частину гри тримати на накопичувачі.

Це дозволить видалити онлайн-режим або сюжетну кампанію пізніше, щоб зберегти трохи місця, і завантажити їх знову в будь-який момент,

– прокоментував Tex2.

Попри те, що розробники позиціонують GTA 6 на старті як одиночний проєкт, у дистрибутиві гри вже присутні прямі посилання на мультиплеєр.

Зокрема, фахівці знайшли в коді інструменти для швидкого приєднання до сесії та запуску мережевих активностей на PlayStation 5.

Фінальний трейлер гри: дивіться відео

Тож ця проста зміна суттєво допоможе консольним геймерам. Тим паче, що генеральний директор Twitch Ден Кленсі після спілкування з представниками студії вже розповідав, що повноцінний реліз GTA Online відбудеться наступного року.