Витік розкрив гігантський розмір файлу GTA 6 і точну дату старту передзавантаження

У мережі з'явилися розміри файлу GTA 6 та навіть дата, коли геймери зможуть поставити довгоочікувану гру на завантаження, інформує Insider Gaming.

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Скільки важить GTA 6 та коли чекати на передзавантаження

Згідно з інформацією витоку, розмір цифрової версії Grand Theft Auto 6 на консолі PlayStation 5 становитиме приблизно 210 гігабайтів.

Автори проєкту передбачили можливість передзавантаження файлів за тиждень до офіційного релізу. Воно стане доступним з 12 листопада 2026 року, тоді як повноцінний вихід гри заплановано на 19 листопада 2026 року.

Релізний трейлер гри: дивіться відео

Позначка у 210 гігабайтів робить нову частину кримінального екшену одним із наймасштабніших релізів в історії відеоігор.

Для власників базової консолі PlayStation 5 цей обсяг означає втрату майже третини доступного вільного місця, яке становить 667 гігабайтів.

Водночас точні дані щодо розмірів версії для Xbox Series X/S поки залишаються невідомими.

Попри величезні вимоги до пам'яті, подібний розмах є очікуваним кроком для серії. Для порівняння, попередній блокбастер розробників, Red Dead Redemption 2, вимагав 99 гігабайтів на PlayStation 4 та 107 гігабайтів на Xbox One.

Тим паче рекламна кампанія GTA 6 у Маямі теж вражає масштабом, адже Rockstar готує не просто реліз чергової гри, а подію десятиліття в ігровій індустрії.