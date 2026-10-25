Rockstar перетворює Маямі на реальне Вайс-Сіті до релізу GTA 6

Компанія продовжує переносити деталі вигаданого світу у реальність. Вслід за авто та брендами в місті з'явилися культові заклади з гри, повідомляє Gamerant.

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Вайс-Сіті оживає на узбережжі Флориди

Напередодні релізу гри, який запланували на 19 листопада 2026 року, фанати помітили масштабні зміни в інфраструктурі штату.

На даху відомого спортивно-розважального комплексу Kaseya Center у Маямі встановили гігантську неонову вивіску "Welcome to Vice City".

Вивіска: дивіться відео

Крім того, рекламні матеріали від Rockstar з'явидися на міських автобусах, таксі, пляжних парасольках, цифрових білбордах, дирижаблях та навіть на катерах, які курсують уздовж узбережжя.

Особливу увагу автори проєкту приділили деталізації, адже інтегрували в міське середовище не просто логотипи гри, а вигадані бренди з її всесвіту.

До прикладу усередині арени Kaseya Center відкрили справжні кіоски швидкого харчування Burger Shot і Cluckin' Bell. Відвідувачі можуть придбати їжу у спеціальному стилізованому пакуванні, а персонал працює у фірмовій уніформі з гри.

На вулицях міста також з'явилася реклама вигаданих медіа та компаній Weazel News, Chamber 106,6, Fruit, Coil, eCola та Big Chug.

А дещо раніше на дорогах Маямі помітили справжні автомобілі, стилізовані під ігровий транспорт.

Попри те, що бюджет розробки та рекламної кампанії залишається таємницею, масштаб акції вже вражає експертів. Аналітики зазначають, що кампанія підкреслює особливий статус релізу, який уже давно вийшов за межі звичайної відеоігри.